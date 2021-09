La transversalización de las políticas de género

Distintas realidades, particularidades regionales, desnaturalización de violencias, intercambio de experiencias y estrategias colectivas del abordaje de las violencias con sentido integral y con perspectiva de género fueron los principales temas que se trataron en el Primer Encuentro de Áreas de Género Municipales, organizado por la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad en el Centro de Convenciones de La Punta.

“Fue un encuentro muy importante con todas las áreas de género de las municipalidades de San Luis, también con presencias de otras comunas que no cuentan con esos espacios, pero que tuvieron representación para comenzar a trabajar mancomunadamente, con perspectiva de género y de manera transversal, que va a ser la única manera con la que vamos a lograr un cambio cultural en las violencias de género y no trabajar únicamente en las urgencias de los casos”, indicó la titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina.

Actualmente son 14 los municipios que ya cuentan con áreas específicas para el abordaje de las violencias por razones de género en sus territorios, y esperan que luego de esa primera mesa de trabajo sean muchas más las localidades que generen sus propios espacios.

“Estos encuentros son fundamentales para conformar redes comunitarias y para hacer llegar todas esas herramientas con las que cuenta el Estado para brindar respuestas. Siempre digo que no es lo mismo la capital que un pueblo o paraje, cada lugar tiene sus particularidades. En estos encuentros buscamos reflejar eso, que no es solamente la violencia física contra la que trabajamos, sino que hay muchas más formas de violencias que en ciertos lugares están muy naturalizadas, por eso, creemos esta es una de las formas de ir rompiendo ese sistema de lo que no se habla por falta de información, de debate o de Ley Micaela”, indicó Mazzina.

Por su parte, la jefa del Subprograma Coordinación de Áreas Departamentales, Gabriela Funes, contó que además cada departamento cuenta con su referente, una política implementada desde la secretaría con el fin de transversalizar la perspectiva de género “entendiendo que cada referente es conocedor de su territorio y puede lograr una mayor articulación con los organismo que funcionan en cada una de las localidades”.