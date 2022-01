Sofía González, una ciclista de exportación que abre caminos

A los 3 años le regalaron la primera bicicleta. A los 5 comenzó a competir. Y hoy, con 17 años, será la primera ciclista de la provincia en hacer temporada europea. Es Sofía González, una puntana de exportación que abre caminos. A mitad de año se incorporará al Femeni Costa Brava Mediterranean Foods. El equipo tiene sede en Catalunya.

"Siento que es un camino que recién empieza y me gustaría darles incentivo a las pedalistas más chiquitas de San Luis para que se convenzan de que con sacrificio y trabajo se puede llegar", comenzó diciendo a El Diario.

El equipo es de ruta, pero voy también con la bicicleta de mountain para hacer carreras allá, como lo es el Mundial.

Es una apasionada del deporte del pedal y abonada a los podios. A pesar de su corta edad, ya tiene mucha experiencia. El ciclismo, deporte que abrazó de muy chica, le abrió las puertas, y con su bicicleta recorrió la Argentina y varias partes del mundo. Sabe que tiene mucho por aprender, pero es una ciclista muy apegada al trabajo y tiene la capacidad de saber escuchar: un combo perfecto para una deportista que quiere llegar a la elite.

"Soy una fanática del ciclismo; disfruto cada una de sus especialidades y todavía me queda probar y conocer aún más. Por el momento soy una pedalista dispuesta a seguir conociendo lo que es esto, aún me quedan especialidades por probar", aseguró.

Como toda deportista, tiene sueños. Anhela participar en un Mundial o en un Juego Olímpico y conseguir medallas. Este salto a Europa es un gran paso para quedar más cerca de sus objetivos. En Europa están las mejores exponentes y será una buena medida para saber dónde está parada.

"Soñé mucho con esto que hoy en día ya es una realidad. Estar en un equipo de Europa era algo que yo lo veía medio lejos, hasta que una vez hablando con un hombre sabio me dijo que no tengo que ver mis objetivos lejos de lograrlos. Es complicado porque hay un montón de esfuerzo para llegar, pero nunca hay que verlos lejos; si uno toma los sacrificios que hay que tomar y los vive de tal manera para llegar a su objetivo, esa meta no está lejos. Desde que me dijo eso mi papá, mi pensamiento cambió mucho. Confié en mí, lo busqué y ya estoy por lograrlo", aseveró emocionada.

Voy con la expectativa de crecer aún más en el ciclismo y con la idea de aprender cómo trabajar de forma profesional.

Hizo otros deportes, pero con el ciclismo fue como un amor a primera vista. La bicicleta es su fiel compañera. Se hicieron inseparables. Van y vienen siempre juntas, no solo en las competencias y en los entrenamientos, sino en el día a día también. "La verdad es que al ciclismo siempre lo vi divertido, lo comencé a practicar de chiquita. Hice muchos deportes, pero nunca dejaba el ciclismo. Creo que la vida me lo fue dando así. Por algo será que no me quedé con otras de las tantas disciplinas que hice, y sí con el ciclismo".

Cierra los ojos y se imagina en las grandes carreras de Europa. Recuerda sus primeras competencias, esas que primero las vivió como hobbie y después fueron parte de su vida. Sofía González no ve la hora de subirse al avión. Sabe que es una chance que no puede dejar pasar. Se va a convertir en la primera sanluiseña en hacer temporada europea. Tendrá la misión de abrir caminos para las más chicas, quienes al igual que ella, sueñan con dar el gran salto.