Dicen que a la hora del robo que les imputan estaban en una fiesta

Ezequiel "El Patita" Marangues y Ezequiel "El Bigote" Fonzalida tuvieron la primera oportunidad de defenderse que les da la Justicia, la declaración indagatoria, para contar lo que, según ellos, hicieron o sucedió la noche del asalto por el que fueron detenidos el martes. Y la aprovecharon. En consonancia, relataron que entre la noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16, es decir, en la franja horaria en que los García fueron sorprendidos por dos delincuentes que los encañonaron y les llevaron unos 100 mil pesos, estuvieron reunidos en la casa de "El Patita" con otros dos amigos. Y dijeron que luego de esa reunión, a mitad de la mañana, se fueron a una fiesta en el predio del Villa Mercedes Golf Club, por lo que es imposible que ellos sean los ladrones que buscan.

Pese a que en primer momento el personal de la Comisaría 29ª inició averiguaciones por "Robo calificado y privación ilegítima de la libertad", finalmente los sospechosos fueron indagados solo por el delito contra la propiedad, agravado por el uso de un arma de fuego.

Ayer, de modo excepcional, la indagatoria fue tomada por el juez Contravencional y Correccional 1, Santiago Ortiz, quien subrogó al juez natural de la causa, Leandro Estrada, quien estaba de viaje. Asesorados por su abogado, Valentín Rivadera, los imputados contaron que el sábado en cuestión estuvieron reunidos en lo de Marangues, en la manzana 7162, a pocas cuadras del domicilio de las víctimas, junto a otros dos amigos del barrio, la madre de uno de los imputados y la mamá de uno de sus amigos.

La reunión, en la que compartieron unas cervezas, empezó a las 23 y se extendió hasta las 3. A esa hora, se dirigieron a pie "a una fiesta, en el 'Golfito', que está pasando La Pedrera, a unos 500 metros de ahí", detalló Rivadera sobre lo que declararon sus clientes.

El defensor adelantó que entre las pruebas que presentará para validar la versión de sus representados están las declaraciones de los dos amigos que los acompañaron esa noche, de la madre de uno de ellos (que vive al frente de la casa de "El Patita") y de la madre de Marangues. También piensa ofrecer el teléfono de la mamá del imputado, puesto que su cliente lo usaba para contactarse con sus amigos y en el celular están registradas esas comunicaciones, dijo Rivadera.

El dato que encaminó a los policías hasta el primero de los sospechosos, Marangues, fue un detalle que una de la víctimas aportó dos días después del asalto, cuando comenzó a repasar mentalmente los movimientos previos y posteriores al robo.

El damnificado dijo que el domingo 16 había ido a buscar a su hija menor, que vive en otra manzana del barrio La Ribera. Iba a buscarla porque unas horas después partirían de viaje. Recordó que cuando salió en su auto vio a unos cuatro jóvenes, con motocicletas, reunidos afuera de la casa del tal "Patita". Señaló que el grupo vio cuando su hija cargaba su valija en el baúl.

Cuando los policías comenzaron a indagar sobre "El Patita" descubrieron que ya carga con varios antecedentes por robos.

Por otro lado, de algunos informantes de calle, les llegó el dato de que "El Bigote", un día después del asalto, había ofertado un celular de la misma marca y modelo que el que le habían robado a los García. Confirmaron, además, que Fonzalida, quien también tiene antecedentes por hechos similares al investigado, es amigo del otro sospechoso.

Con esa información y el aval del juez de Instrucción Penal 2, el martes a la mañana allanaron la casa de Marangues, en la manzana 7162, y la de Fonzalida, en la manzana 7013. En el primer domicilio incautaron ropa deportiva, una máscara como la de la serie de Netflix "La casa de papel", una munición de escopeta y dos plantas de marihuana, una de dos metros de altura y otra de un metro sesenta. En la otra casa secuestraron prendas similares a las usadas por los asaltantes.

Según una fuente policial allegada a la investigación, los damnificados reconocieron las ropas y la máscara halladas y confirmaron que son las mismas que emplearon los ladrones.

Para el defensor, en cambio, la Policía, en cuanto a pruebas, no tiene nada que complique a sus clientes. "Ropa deportiva oscura.. ¿quién no tiene? Y la máscara de 'La casa de papel' es del sobrinito de uno de los imputados. Hay cientos de esas. No hallaron armas ni nada, solo un cartucho viejo y usado", señaló.

También indicó que el comentario del damnificado, aquel que indicaba que vio a Marangues minutos antes del robo, no significa nada. "Él dijo eso en la comisaría. La Policía entonces buscó si 'El Patita' tenía antecedentes y listo, como confirmó que tenía por otros robos, ya con eso lo fue a buscar...", manifestó.