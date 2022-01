"Ocupamos el lugar que nos corresponde en la industria"

Nombrar con un solo cargo a Débora Gómez Rosso sería imposible porque su talento se expande por diferentes disciplinas siempre vinculadas con el arte y lo audiovisual. La productora, directora, cineasta, artista y propulsora de la Asociación Civil de Mujeres Audiovisuales de San Luis vive su profesión como un estilo de vida y batalla día a día para que su trabajo sea valorado como corresponde. Actualmente reside en España donde dirige una serie y realiza, junto a su equipo, un estudio de mercado en el exterior para poder exportar servicios audiovisuales desde San Luis y buscar maneras de que todo el conocimiento llegue a las mujeres audiovisuales puntanas y posteriormente a otras asociaciones de cine, puntanas y regionales.

Débora nació en San Luis. Tiene las sierras y el chorrillero en la sangre. Ama su provincia aunque hoy se encuentre muy lejos. "Siempre estas raíces cuyanas son y fueron mi inspiración para cada proyecto que emprendí", expresó.

Su camino en lo audiovisual comenzó desde muy chica. "Siempre me gustó la narrativa visual, ilustrar ideas y conceptos. Tenía muchos cuadernos llenos de historias, dibujos y cuentos que yo misma inventaba", contó Débora, quien dedicó gran parte de su tiempo a estudiar música y teatro. Definitivamente su camino iba direccionado al arte, aunque en ese momento no lo sabía y estaba interesada en las ciencias.

"Siempre fui una persona callada y reservada, nunca destaqué con mis notas, siempre fui de la media, lo normal. En la escuela me sentía sapo de otro pozo, era muy sensible a las palabras y a lo que las demás personas me transmitían. Siempre tuve una profunda admiración por el animé, los cómics, las series y libros de ficción y fantasía. Cuando terminé el secundario me ofrecieron una beca en Química, nunca me voy a olvidar de ese día, estaba muy feliz de empezar a estudiar en la UNSL, pero sentía que no pertenecía tampoco a ese lugar", agregó la artista.

Para ese entonces llevaba poco tiempo de inaugurada la ULP. Su familia le sugirió que fuera a ver de qué se trataban las carreras de cine que había allí. Se anotó y descubrió un universo que no conocía, pero que sentía que era para ella. Se anotó en la carrera de Postproducción de Cine, Video y TV, y se recibió con un buen promedio general. A medida que creció, comenzó a tener sus primeros trabajos en producciones y se interesó en el mundo del 3D y la animación.

"En 2020 tuve el agrado de recibir el reconocimiento de Joven Destacado por el gobierno provincial y en ese mismo año tuvo su nacimiento lo que hoy es la Asociación Civil de Mujeres Audiovisuales y del arte digital de San Luis la que aún dirijo y estoy muy orgullosa", expresó Débora.

Actualmente, luego de varias decisiones personales, vive en el exterior, y tras pasar por México para trabajar para una campaña audiovisual de COVID, su camino siguió por España donde actualmente deslumbra con su talento.

En cuanto al rol de la mujer en la industria de lo audiovisual, Débora destacó que se encuentran en el lugar que les corresponde. "Nos volvimos más inclusives y responsables. Hablar de paridad de género ya es algo cotidiano y sabemos que hay leyes que nos protegen y respaldan cuando algo no funciona como debería".

De acuerdo al panorama mundial, agregó que "respecto a la perspectiva de género en la industria es algo que cuesta, pero que notablemente está cambiando. En países más desarrollados esta transformación es positiva y se trabaja con diferentes conceptos de inclusión y diversidad".

Gómez Rosso habló del crecimiento continuo que tuvo en San Luis y lo que le recomienda a sus colegas es que la única manera de crecer en la industria desde la provincia es con capacitación constante y la expansión de horizontes profesionales, lo que implica un fuerte compromiso de parte de todos los artistas y trabajadores del medio, con trabajo en equipo. "Nuestra asociación de mujeres audiovisuales y su comisión directiva mantenemos contacto directo con muchos sectores nacionales y federales del rubro, trabajamos muy fuerte para que San Luis vuelva a ser partícipe de todos los proyectos nacionales, y debo reconocer que hay una mujer audiovisual en cada asociación relacionada al cine en San Luis. Realmente estoy muy orgullosa del trabajo de todas, es increíble lo que podemos lograr las mujeres cuando nos unimos y trabajamos juntas, somos muy fuertes y nos potenciamos día a día", expresó la productora.

Para concluir, Gómez Rosso agregó que la primera barrera que se traspasa para trabajar en la industria es la del prejuicio. "Las nuevas generaciones traen conceptos incorporados que se adaptan a los nuevos tiempos que corren, como balance tenemos un panorama muy positivo donde lo más importante no será si es un hombre o una mujer quien realiza el contenido o la tarea, sino con base en la calidad de contenido y material que podemos encontrar en el día a día. Hecho por personas creativas, talentosas, con algo bueno para contar", concluyó.