Expectativas y entusiasmo por la llegada de la Universidad de las Artes

Personalidades y referentes del ámbito cultural tomaron con entusiasmo y muchas expectativas el futuro desembarco de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Villa Mercedes. Aseguraron que ven con buenos ojos el convenio que firmó el Municipio con la institución en Buenos Aires, que posibilitará que haya este tipo de formación académica en la localidad a partir del año que viene.

Para la Intendencia y quienes trabajan en el sector, el acuerdo tiene carácter histórico. Por eso no fue tomado como un simple acto administrativo, sino como un momento de celebración. Una comitiva de funcionarios, artistas y periodistas viajó a la capital del país para presenciar la rúbrica, pero antes recorrieron la Casa de San Luis, conocieron las instalaciones de la institución educativa y participaron de talleres con docentes y estudiantes.

“El convenio me parece una idea trascendental porque nunca se pensó de esta manera al arte y la cultura en la ciudad, no solo por las posibilidades académicas que generan, sino por el lugar que se les da. Eso me parece sobresaliente”, expresó el cineasta Martín Ochoa.

Su colega Nicolás Teté, quien tuvo que emigrar de Villa Mercedes para poder estudiar y ejercer en la industria audiovisual, coincidió y resaltó: "En cuanto a las actividades artísticas, lamentablemente el país es bastante unitario todavía, por eso es bueno federalizar un poco más la formación. Grandes talentos han salido de esa universidad, tengo amigas actrices que han estudiado ahí, por eso creo que es muy bueno para nuestra tierra".

El primer paso para la instalación de una sede será el dictado de una diplomatura en Danzas Folclóricas a partir de 2023. "Estas van a ser como una nivelación, para que la gente que está en academias pueda acceder a un título y a partir de ahí cursar otro superior, como una tecnicatura o una licenciatura, en las diferentes especialidades", explicó María Eva Ortiz, quien es egresada de esa institución y ofició de intermediaria para concretar el acuerdo.

Todos resaltaron que es acertado empezar con estas capacitaciones, dada la gran cantidad y movida de grupos y bailarines que hay en Villa Mercedes. Aunque señalaron que luego la oferta académica se irá ampliando y diversificando. "Todo lo que es audiovisual siempre me gusta que se fortalezca y crezca, pero todo lo que ofrece la UNA es muy interesante y lo que sea que llegue va a estar muy bueno", señaló Teté.

Todavía no está definido el espacio físico en el que se dictarán las clases ni las formas de inscripción y otros detalles, que darán a conocer a medida que se reglamente el convenio.

De todos modos, el intendente Maximiliano Frontera expresó su satisfacción: "No es algo menor que los jóvenes que se tenían que ir a otras provincias para estudiar se puedan quedar. Vamos por buen camino".

El gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien también participó del acto, agregó: "Esta es una ratificación para Villa Mercedes, que es una suerte de capital de la música, de la pintura y de la cultura".

Redacción/ALG