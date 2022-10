Una muestra de quién generó el temor por el encuentro

La campaña del odio y del temor que logró instalarse sobre el 35° Encuentro Plurinacional que terminó el lunes fue clara y evidente. Desde versiones que las miles de mujeres y disidencias que arribaban iban a quemar la ciudad hasta otras en que los hombres no debían salir de sus casas para evitar ser blanco de agravios y ataques. Se escuchó de todo y se replicaba por igual en grandes y chicos.

En esa movida de hacer cumplir al pie de la letra el refrán "miente, miente, que algo quedará", mucho tuvieron que ver los medios de comunicación afines al poggismo. Durante largos días, El Chorrillero, De Política, Info San Luis, Radio Dimensión, El Puntano y un largo etcétera sembraron pánico en la sociedad para que nadie pudiera disfrutar a pleno del fin de semana extralargo.

Desde ese sector también trataron de politizar el encuentro y las voceras de la comisión organizadora desnudaron una de esas maniobras. En un comunicado firmado por Noelia Aguilar Moriena, Pamela Mackey, Cintia López y Daniela Chávez, denunciaron “persecución, hostigamiento, violencia y difamación” de parte "del grupo estudiantil universitario que prioriza sus intereses partidarios (San Luis Independiente) en alianza con el gremio UPCN, quienes hoy se ubican con Claudio Poggi”. Les atribuyen que “tenían en sus manos los registros y las conclusiones de los talleres, algo que en ninguna de las 19 asambleas había sido acordado, ni siquiera planteado, porque las conclusiones de los talleres no deben ser tuteladas, no le pertenecen a la comisión organizadora, no pueden ser manipuladas ni modificadas".

Pero además, los acusan de “insultar, ningunear, violentarlas de manera permanente en todos los grupos virtuales de trabajo”, “estigmatizar los espacios de militancia a los que pertenecemos” y “presentarse como víctima de una situación, utilizando el llanto como manera de sensibilización, como el video editado y descontextualizado que una integrante de San Luis Independiente subió a las redes sociales”.