Karim Benzema y Alexia Putellas ganaron el Balón de Oro 2022

El delantero francés Karim Benzema y la centrocampista española Alexia Putellas ganaron, este lunes, el Balón de Oro 2022 en calidad de mejores futbolistas del planeta en las categorías masculino y femenino. Por primera vez en 17 años, la edición no incluyó entre los 30 mejores al crack rosarino Lionel Messi, quien recibió en premio por última vez el año pasado.



Benzema, de 32 años, recibió el premio en el Teatro de Châtelet de París, Francia, en manos de su compatriota Zinedine Zidane, quien lo ganó en 1998 y hasta la fecha era el último francés en conquistarlo.



"Es un sueño de niño. Crecí con eso la cabeza y luego tuve dos ejemplos muy claros, Zidane y Ronaldo. He vivido momentos muy difíciles y esto solo me hizo reforzarme a nivel mental. Agradezco a mis compañeros de equipo en el Real Madrid y en la selección todo lo que han hecho por mí, porque sin ellos esto sería imposible", dijo Benzema.



El "Gato" realizó una temporada brillante en forma individual, pero también grupal, porque con Real Madrid de España obtuvo la Liga de Campeones de Europa, el Mundial de Clubes, LaLiga española, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa.



El francés fue decisivo para la obtención de la decimocuarta Champions para Real Madrid donde se transformó en goleador con 15 tantos.

Putellas ganó por segunda vez consecutiva el Balón de Oro Femenino 2022: Foto: EFE.Además, Putellas ganó por segunda vez consecutiva el Balón de Oro Femenino 2022. La jugadora del Barcelona -quien se recupera de una lesión- convirtió 33 tantos la pasada temporada y se transformó en la primera futbolista española que obtuvo este premio durante dos temporadas seguidas.

La española de 28 años se convirtió así en la undécima futbolista, entre las categorías masculina y femenina, en lograr más de una vez el premio. A pesar de no haber podido disputar la Eurocopa por una lesión, fue elegida por delante de la inglesa Beth Mead y la australiana Sam Kerr. En agosto además había ganado el premio a la Mejor Jugadora de la UEFA.

Télam/ALG