Lautaro Moreno Díaz, un talento puntano de Selección

Lautaro Moreno Díaz, un joven talento del equipo de handball del Campus de la ULP y de la Selección sanluiseña, recibió la sorprendente noticia de que fue convocado para la Preselección Argentina, categoría cadetes, dentro del Programa Futuro 2028.

El polifuncional jugador de 15 años cumplidos ayer estará entre el 2 y el 4 de noviembre en entrenamientos que se realizarán en San Fernando, de cara al Suramericano Sur-Centro de Menores y Cadetes, que tendrá como sede a Mendoza, del 23 al 27 de noviembre.

"Estar convocado es una alegría inmensa. Estoy feliz y agradecido de que podré entrenar con los mejores del país", asegura Lautaro con una risa que lo atropella, un poco por los nervios de la primera nota y otro poco por esa alegría incontenible de la sorpresa.

"Me enteré el viernes. Recién llegaba de entrenar, estaba cansado y recostado, en eso me llama mi papá (Lucas Moreno, DT de Lautaro en el equipo del Campus de la ULP) y me dice que le llegó la lista y que yo estaba entre los convocados. No te puedo explicar con palabras lo que sentí. Fue una sensación hermosa y se me cayeron unas lágrimas con la familia. Esto también es un logro de mi familia y de mi club, que me dan todo", explicó.

A su mamá Daiana Díaz, profesora de educación física y docente de alma, se le da mejor esto de explicar ese momento: "Cuando nos enteramos llorábamos, nos abrazábamos, pero también nos reíamos mucho. Fue un momento muy disfrutable. Siempre que Lautaro va a enfrentar un partido le digo que le meta cuerpo, mente y alma. Que juegue y que lo disfrute. Estoy muy orgullosa como mamá, lo veo muy disciplinado en el entrenamiento, en el estudio y en todo lo que hace", detalló.

La lista preliminar es de 43 jugadores y quedarán finalmente 32, dos equipos de 16, para el torneo internacional que se realizará en Mendoza. "Mi objetivo primero es vivir esa experiencia, disfrutarla al máximo y, si es posible, quedar entre los 32, para seguir participando de los procesos de selección", explicó.

El amor por el deporte Lautaro lo mama desde que nació, ya que sus dos padres son profesores de educación física. Pero la práctica del handball en particular tiene mucho que ver con papá Lucas, quien aunque no haya sido un destacado jugador, sí fue y es árbitro, entrenador, formador y uno de los máximos laburantes que tiene ese deporte en la provincia.

"Lauti arrancó a los 10 años a acercarse al handball. En un principio solo me acompañaba a los viajes, porque jugaba al fútbol. Fue a los 11 cuando comenzó en el Campus ULP y se lo tomó en serio. Hoy se destaca en su categoría y juega en una categoría superior. En mayo de este año fuimos al primer Torneo Nacional de Clubes en la ciudad de San Carlos, Valle de Uco, y yo creo que ahí lo empezaron a seguir los veedores", explicó Lucas.

En ese campeonato, Lautaro fue la figura del equipo y el goleador del torneo. Uno de sus puntos más altos fue la final ante a una potencia como el Club Alemán de Quilmes. Allí el "Laucha", como le dicen los amigos, marcó 21 de los 32 goles que hizo el elenco sanluiseño.

Actualmente, Lautaro está en Mar del Plata junto a la delegación puntana que compite en los Juegos Evita. Volverá el domingo a San Luis y el martes tomará el colectivo que ya traerá a los 6 jugadores de Mendoza para viajar rumbo a San Fernando, Buenos Aires, donde se instalarán durante esos dos días.

Lautaro tiene otro proyecto importante por concretar para su vida deportiva, ya que a fin de año viajará a Europa, más concretamente a España, para realizar unas pruebas en un club de Barcelona.

"Se me dio esta oportunidad de viajar, de probarme. Tengo claro que es lo que quiero para mi futuro y va a ser un lindo desafío. Quiero aprovechar todas las oportunidades y darle para adelante; el hand-ball es mi vida", cerró.