"Abracé el feminismo como parte de la libertad"

San Salvador de Jujuy, 23 de febrero de 2003. La joven Romina Tejerina parió en el baño de su casa, vio el rostro de su violador en la carita de la niña que salió de sus entrañas y no lo dudó. La mató y fue condenada a 14 años. Romina ocultó su embarazo y lo sobrellevó sola y con el paso de los años la condena la convirtió en una de las mujeres más señaladas del país.

Detrás de su rostro curtido por el sol y el sufrimiento, hay una historia de una joven de 18 años que pasó por un suceso terrible e hizo lo que pudo con lo que tuvo al alcance.

Romina no pudo sacarse la sensación horrible en la que la envolvió la violación. Tampoco tuvo acceso a la anticoncepción de emergencia que debió estar disponible para ella y que, no solo prevenía el embarazo, sino los nueve meses de gestación que la llevaron al crimen.

El caso de Tejerina conmovió a Manuela Castañeira, la militante socialista que en 2005, año en el que condenaron a Romina a 14 años de prisión, conoció su historia y levantó su primera bandera que enarboló fervientemente la lucha feminista que hasta el día de hoy la acompaña en cada paso que da.

Manuela llegó a San Luis para formar parte del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias y contó su historia para Tinta Violeta. Más allá de su rol como militante política, dialogó y asentó sus bases en el feminismo. También agradeció a San Luis por el buen recibimiento que tuvo cuando llegó a la ciudad el fin de semana del 8 al 10 de octubre.

—¿Conocías San Luis? ¿Cómo sentiste que se desarrolló el Encuentro Plurinacional?

—Vine anteriormente a San Luis invitada por otras compañeras feministas, apoyando a compañeros en otras campañas electorales. Estoy muy contenta de que se pudo realizar acá el encuentro. Creo que socialmente tuvimos un muy buen recibimiento a pesar de las campañas difamatorias y de odio. Las puntanas y puntanos se dieron cuenta de la importancia de este espacio y la calidez que tiene. El recibimiento fue increíble porque para mí estar en el encuentro es estar como en casa. Participo hace 16 años con 14 encuentros que aún veo como un lugar de mucha comodidad.

21 años tenía Manuela Castañeira cuando decidió comenzar a involucrarse con el feminismo al conocer la historia de Romina Tejerina. La lucha por el aborto legal fue la puerta de entrada.

—¿Cómo viviste el encuentro desde adentro? ¿Hubo similitudes y diferencias con años anteriores?

—Se sintió una fuerza muy diferente por varias razones. Hay cosas características de los encuentros y otras que son novedosas. Venimos de la pospandemia y la conquista por el aborto legal y a partir de ahí reafirmamos que el movimiento de mujeres y diversidades en la Argentina es un actor político de peso que tiene un alto grado de participación, organización y politización muy importante. En este mundo donde creció la polarización y comienzan a haber sectores de ultraderecha que particularmente atacan a las mujeres y diversidades, podemos decir que en Argentina, tenemos un movimiento que le hace una contratendencia a esos sectores y en el encuentro se corroboró. Me da mucho orgullo ser parte de este movimiento.

—¿Cómo comenzó tu militancia feminista? ¿Te acompañó alguien de tu familia?

—Gracias al caso de Romina Tejerina me empecé a interiorizar en la lucha por el aborto legal. Fui la primera en plantar la bandera feminista en mi casa y después, como les pasó a muchas jóvenes, parte de la familia y amistades comenzaron a sumarse, a comprenderlo o acompañar. Tenía 21 años cuando me abrazó el feminismo. Me mudé de Entre Ríos a Buenos Aires y mi cabeza cambió. Accedí a otras informaciones que no tenía y me familiaricé con ellas. Fue un viaje de ida, porque era una bandera que abracé profundamente como parte de la libertad.

—¿Cómo te sentiste cuando se aprobó el proyecto de legalización del aborto?

—Cuando llegó la conquista fue muy emocionante sentirse parte de la historia porque era algo que me excedía. No era por mí ni para mí, sino que era de todas y por todas y por las que vendrán. La sensación de construir futuro que te surge cuando formás parte de una cosa así te da muchas pilas. Aparte, al formar parte del socialismo, se potenció mucho por ser militante de izquierda porque me dejaron crecer y me ayudaron dentro del partido donde pertenezco desde muy joven.

—Para el año que viene decidiste postularte como candidata para presidenta de la Nación, ¿Cómo te encuentra esa decisión siendo mujer?

—Me siento muy fuerte porque venimos participando en el último período en las luchas más importantes que tuvieron los trabajadores del país. Ser candidata me genera mucha alegría porque creo que hay que tener una voz diferente en el gobierno. Todavía hay muchas discusiones, pero voy encaminada y me preparo para lo que venga sin miedo.

Redacción / NTV