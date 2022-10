Expectativa de productores ovinos de cara a los remates

Por la calidad de sus animales, la sanidad certificada por veterinarios del Senasa y la chance de que muchos puntanos decidan invertir en la genética de productores ovinos de distintas provincias se palpitan con gran expectativa los remates de mañana al mediodía, cuando los animales salgan a la pista central de la 75° Expo Rural San Luis, que se desarrolla en su predio del barrio San Martín.

Ayer a las 15, en el Sector Granja, los veterinarios Esteban Suárez Follari y Agustín Carosio iniciaron los controles sobre ovinos de las cabañas El Luchador (Herrera, Entre Ríos), San Rafael (San Rafael, Mendoza), La Gama (Coronel Moldes, Córdoba), El Angelito (San Rafael, Mendoza), Walser y La Severa (Las Higueras, Córdoba). Luego de las revisiones hubo muy pocas observaciones y la mayoría pasará al remate.

En los corrales se expusieron ovinos para carne de las razas Hampshire Down, Santa Inés y Texel. La actividad fue acompañada por los chicos del ateneo de la Sociedad Rural de San Luis.

"Trajimos dos razas de animales en la línea de ovinos, razas carniceras con un muy buen rendimiento. Superamos la jura de admisión y tenemos buenas expectativas. Es la primera vez que venimos como expositores y a vender. La raza Texel no es muy conocida en la región, pero queremos que la conozcan porque es muy buena para mestizar, para cruzar con razas criollas y genera un animal con mucha carne. Es muy fácil de criar, con buen rinde y una carne magra, sin grasas", afirmó el propietario de Cabañas San Rafael, Daniel Ponce.

"La crisis económica y la sequía nos trataron muy mal. Sufrimos una crisis hídrica tremenda en Mendoza y tuvimos que mudarnos de la producción de fruta a la cría de ovinos. Apostamos a esto, importamos genética y queremos generar muy buena línea de animales porque el mercado demanda carne y estas razas tienen gran rinde", remarcó el productor sanrafaelino.

Desde Herrera, Entre Ríos, llegó Sergio Taffarel quien trajo animales de la raza Santa Inés. "Estamos muy contentos de estar en San Luis. Gracias a Yeni Yurchag, la presidenta de La Rural. Presentaremos una raza de origen brasilero; no se esquila, no tiene lana, no se descola y tiene celo todos los meses. Por ello uno le puede dar servicio en cualquier época del año y así puede uno programar la producción", afirmó el productor.

"Es una raza netamente carnicera. Los rindes superan el 54 por ciento y tienen como subproducto la peletería de su piel, porque tiene un espesor importante que se divide en dos y se puede utilizar para la confección de prendas. Nuestra idea es darles a los colegas sanluiseños la chance de que también la desarrollen", afirmó.

Admisión porcina

Anteayer había sido el turno para los porcinos que concentraron razas Híbrido y Yorkshire entre los machos y Spotted Poland en las hembras. Las cabañas que llegaron hasta el predio fueron La Severa, Don Valentín, Sol Puntano y La Buena Fe. La jura de clasificación estuvo a cargo de la veterinaria Micaela Álvarez. En esa ronda de revisiones hubo varias observaciones.

