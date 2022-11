La comunidad del barrio San José puede tramitar el DNI gratis

Una vez más, el Registro Civil realiza un operativo en Villa Mercedes para que las personas puedan hacer los trámites relacionados al Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita. Durante hoy y mañana atienden en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del San José, ubicado sobre calle Tallaferro y Zoilo Concha.

Hacen las actualizaciones de menores, que corresponden a los cinco años, y las de mayores, que es necesaria a partir de los catorce. También gestionan cambios de domicilio y reciben solicitudes de nuevos ejemplares; por extravío, deterioro o cualquier otro motivo.

"El menor debe venir acompañado de su mamá, papá o tutor con los documentos de ambos. Los mayores de catorce años no es necesario que vengan acompañados, pero sí tienen que traer el DNI original de alguno de sus padres. Para el cambio de domicilio no hace falta, pero dentro de lo posible pueden traer la factura de cualquier servicio para verificar que esté correcta la dirección catastral", explicó Luis Gil, el jefe de la delegación de Villa Mercedes. Para solicitar uno nuevo no es necesario llevar nada.

Atienden de corrido, de 9 a 16, en el SUM del San José, ubicado en Zoilo Concha y Tallaferro.

La atención es de 9 a 16, por turnos. Otorgan como mínimo doscientos números por día a primera hora. "Le pedimos a la gente que vuelva en el horario que le indicamos. De esta manera evitamos que estén todo el día haciendo fila y esperando. Pueden ir a su casa o realizar sus cosas y regresar luego; queremos que sea algo fácil y cómodo para las personas", expresó el funcionario.

El viernes se sumará al operativo una mesa de la Dirección Nacional de Migraciones. Atenderá consultas y brindará asesoramiento a extranjeros sobre los trámites que necesiten realizar. Invitan a las colectividades de Villa Mercedes a aprovechar la jornada.

En ninguno de los días es posible gestionar cualquier cuestión relacionada a pasaportes, sino que es exclusivamente para documentos de identidad.

"La idea de hacerlo de corrido desde la mañana es para contemplar las distintas situaciones por las que a veces los ciudadanos no pueden ir, como horarios laborales u otros compromisos. Además, los adultos mayores o las personas con discapacidad pueden acercarse y los vamos a recibir sin la necesidad de un número", dijo el jefe de la delegación local.

El Registro Civil realizó durante lo que va del año otros operativos similares: unos fueron en el Palacio Municipal de los Deportes y también en una escuela del barrio La Ribera.

"La idea de sacar la oficina a la calle nos ha dado un resultado realmente extraordinario y superpositivo. El éxito es que la gente los aprovecha y participa. Realizamos en promedio unos trescientos trámites por día, teniendo en cuenta que es una gestión que lleva su tiempo y además es gratuita", sostuvo Gil.

