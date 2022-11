Habitantes del sur provincial conocieron ofertas educativas

Con la intención de que los habitantes del sur provincial conozcan las diferentes ofertas educativas que hay en la provincia, realizaron la primera expo educativa en la localidad de Buena Esperanza. Participaron más de 700 alumnos de las distintas escuelas y público en general.

Allí estuvieron instituciones y universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Siglo XXI y su Instituto Teclab, los institutos de Formación Docente Continua de Villa Mercedes y Juan Pascual Pringles de San Luis, y el Instituto Superior de Educación e Innovación que tendrá sede en Buena Esperanza.

Además, mostró su oferta virtual la Universidad de La Punta, y se conoció la oferta educativa de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), que abrirá sus puertas en la localidad el año próximo.

Sofía Larroudé, diputada por el Departamento Dupuy (Frente Unidad Justicialista), expresó: "Para nosotros es muy importante que se conozcan las ofertas académicas virtuales porque no todo el mundo puede costear el irse a vivir a otros lugares como Mercedes o San Luis, que es lo más cercano que tenemos".

"La iniciativa estaba orientada no solo a los jóvenes, sino también a toda persona que desee realmente estudiar algo. Hay muchas madres que han relegado por ahí sus sueños, porque para muchas es un sueño tener una carrera, por criar a sus hijos, por trabajar. Y también por la falta de oportunidades, porque la oferta virtual en el interior no se conoce, entonces no se aprovecha", añadió.

Es la primera vez que se realiza este tipo de eventos y los vecinos de la comunidad que se acercaron quedaron fascinados por la variedad de ofertas académicas que hay en la provincia.

"Desde la ULP me decían que estaban asombrados de la convocatoria y de la cantidad. Que no se podían ir porque las personas seguían preguntando cosas. Hicieron muchísimos test vocacionales, muchos se anotaron para trabajar en la UPrO. Todo estuvo muy bueno", señaló la diputada.

Redacción/MGE