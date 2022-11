Con amplia variedad de talleres, las mujeres iniciaron los debates

Tras el acto de apertura del 35º Encuentro Nacional de Mujeres, ayer a la tarde comenzaron los talleres donde las participantes debatieron sobre diversas temáticas y dilemas que sufren. Las altas temperaturas, de más de 30º grados, no afectaron las reuniones en las aulas de las escuelas de la ciudad de San Luis. A su vez, muchas chicas aprovecharon para visitar la feria de la Plaza Pringles, donde ofrecían ropa y artesanías, como también comidas y bebidas en los food trucks.

"Los talleres son el corazón de los encuentros. En 12 escuelas distintas hay 76 talleres en general. En esta escuela, la 'Manuel Belgrano', hay ocho. Cada establecimiento escolar tiene su responsable y la instancia de los talleres continúa mañana (por hoy) en la mañana y la tarde. Finalizaremos los talleres con una marcha", explicó la encargada de estos espacios e integrante de la Comisión Organizadora, Gabriela Quirós.

La postal céntrica incluyó a algunas chicas que lucían la remera con la insignia del encuentro y el nombre de la ciudad de la que provienen. Otras llevaban el mapa de la ciudad en la mano en busca de la escuela donde brindaban el taller elegido.

Este lunes a las 9 se realizará el cierre del evento con la elección de la próxima sede.

"Frente a los eventos ya conocidos, la verdad que esperábamos menos gente, así que estamos muy contentas y muy felices de haber hecho esto que ha sido un esfuerzo muy grande. Ver que hay respuestas de nuestras compañeras ha sido muy emotivo", expresó Quirós.

Gladys Sánchez y Araceli Avilés vinieron desde Bariloche debido a que son parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por lo que decidieron participar del taller llamado "Mujeres y organización sindical" en la Escuela Normal Mixta "Juan Pascual Pringles".

"Este es el primer Encuentro de Mujeres al que asisto. Estoy en el gremio y ahí se estaban preparando para este evento y me interesó venir. En el taller de mujeres sindicalistas tratamos temas como la violencia laboral, que no se respetan los derechos de las trabajadoras, hay mucha precarización, están muy bajos los sueldos y los edificios en donde se trabaja no están en condiciones", expresó Sánchez, quien es delegada de porteros.

En el caso de Avilés, el de San Luis es su octavo encuentro. "Me gusta encontrarme con gente que ya conozco de otros encuentros y siempre vengo a los mismos talleres porque es por lo que estamos peleando", indicó.

Las participantes vienen desde diferentes puntos del país y la mayoría lo hace en grupos grandes.

13 establecimientos: los 76 talleres del 35º Encuentro Nacional de Mujeres se realizan allí, de los cuales 12 son escuelas y el restante es el Polideportivo de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

"Es la primera vez que vengo a un encuentro y me encantó, también es la primera vez que vengo a San Luis y me recibió con todo. Estoy muy contenta y agradecida. Quiero participar de los talleres sobre violencia y pueblos originarios. Para mí todo esto es nuevo, desde que llegué me encantó y en la apertura lloré", contó Oilda Gaona, quien viajó desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Además detalló que vino junto con otras 100 mujeres autoconvocadas de su barrio y decidieron albergarse en las escuelas.

Algunas chicas se escaparon del calor de las aulas, donde se realizaban los talleres, para ir a tomar algo fresco bajo los árboles de la plaza Pringles.

"Participamos de los talleres de violencia de género y desocupación. Hay muchas mujeres que no tienen empleo y no te dan trabajo cuando estás embarazada o tenés un hijo, tampoco te toman por la edad, entonces venimos a luchar para que eso no siga pasando", contó Cristina Rojas, quien llegó desde Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.

Además de los talleres, hoy realizarán la marcha que iniciará a las 19 en la plaza Independencia y culminará en el Parque de las Naciones con la tradicional peña.

Redacción/MGE