Macaya Márquez recordó sus raíces puntanas

Enrique Macaya Márquez representa buena parte de la historia del periodismo argentino. El domingo, en el debut mundialista, cumplió 88 años y llegó a su 17ª cobertura en Copas del Mundo.

El ícono del periodismo deportivo argentino tiene raíces puntanas. “Tengo antecedentes familiares, mi papá nació en San Luis y no sé si no hay una calle con el nombre de mi papá en la provincia”, indica Enrique en diálogo con El Diario de la República, en la previa de Qatar vs. Ecuador en el estadio Al Bay.

“Mi papá se llamaba Ernesto, nació en San Luis capital”, afirma Macaya Márquez, y dice sobre su cumpleaños y sus 17 Copas del Mundo: “Este es un hecho casual, justo FIFA adelanta el inicio del Mundial y parece que hubiese dicho: ‘Lo vamos a festejar en el cumpleaños con Macaya’. Después, son las circunstancias de la vida; fui trabajando en distintos medios, prensa escrita, radio y televisión, y las circunstancias y la suerte me empujaban a abrir las puertas en los mundiales”.

Sobre Argentina, que debutará hoy, indicó: “Pongamos el signo de interrogante. Tiene cosas a favor como la dinámica, el entusiasmo y la juventud, y a este Messi líder. Por otra parte, siempre hay que dudar un poquito, por esa misma juventud”.

Junto a su papá está su hijo Gabriel, uno de los reconocidos preparadores físicos del país, quien recuerda: “A los 23 años se subió al primer avión para el Mundial de 1958 en Suecia y esta es la primera vez que cumple años en un partido inaugural”. Claro, es el primer Mundial de la historia que no se juega en junio.

Gabriel indica: “Estuve en San Luis hace poquito por Copa Argentina. Está muy limpia la provincia, muy linda. Hicimos un lindo recorrido. Mi abuelo era puntano y uno siempre quiere recorrer, ver la evolución del origen. Está muy agradable la provincia”.

En relación a su papá, marca que “toda la familia está muy pendiente de su felicidad. Primero está el fútbol para él y después, todos nosotros. Es su pasión, está con ganas de comentar, de observar, de discutir de esta pasión, y está muy bueno poder acompañarlo”.

“Como los teléfonos modernos, tiene sistema analógico, dentro de una misma persona se subdivide, está como a los 30 años para opinar, pensar y analizar. Su criterio y análisis no dejan de sorprendernos. Ahora está con chip nuevo”, refiere Gabriel, quien en su trayectoria fue el preparador físico de la selección de Paraguay en el Mundial de Corea-Japón 2002, con Cesare Maldini como DT y José Luis Chilavert de capitán.

Gabriel opina de los estadios acondicionados, que permitirán que el futbolista ya no sufra el clima: “Acá el aire acondicionado puede cerrar un poco más las vías respiratorias, pero si no es por eso las condiciones son muy buenas, puede llevar a un 15 o 20 por ciento de mejor rendimiento”.