Un gobernador que administra pensando en el futuro, pero no obvia los detalles

El inicio de la gira oficial por el interior de la provincia dejó algunos detalles que vislumbran los sueños y proyecciones que el Gobernador avizora para San Luis. Que la grieta no haga mella en la sociedad puntana es un añoro de Alberto Rodríguez Saá bien conocido: “Estamos acá para resolver los problemas entre todos, la grieta es algo de los porteños, que se peleen entre ellos”, dijo al momento de encarar las conclusiones del Consejo para el Desarrollo Regional en Villa de la Quebrada.

Otro anhelo, más concreto y medible, es que el Departamento Belgrano cambie la tendencia que tiene de reducir su población y que se verifica censo tras censo. “Queremos que los chicos tengan lo mejor, lo mejor del mundo en el lugar donde nacieron y no se tengan que ir”, trazó el primer mandatario.

La Provincia está a la vanguardia en muchos puntos que la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas planteó para la década en curso, lo que es muestra clara de la visión estratégica estatal. “En cloacas, por ejemplo, la Agenda 2030 plantea que deberíamos llegar al 40% de cobertura, en San Luis tenemos el 85%”, aseguró. Pero la visión a futuro no se agota y se atreve a asegurar que “cuando Nogolí llegue a 5.000 habitantes haremos otra planta como esta, que ya la sabemos hacer”, refirió en la inauguración de una planta modular que permitirá abastecer a 6.000 vecinos.

La mirada de Rodríguez Saá no se concentra solo en el futuro, también está en los mínimos detalles. Mientras recorría la plaza Mundial 78, en Los Manantiales, notó que la Bandera Argentina, izada en el centro de la plaza, no estaba en el tope del mástil. “¿Qué pasa con la Bandera? Parece a media asta, pero estamos de fiesta. Que llegue al tope”, le dijo al grupo de niños que recorrían la plaza junto a él. Ante el vano esfuerzo de una niña para lograr que la enseña haga tope, el Gobernador notó que algo no funcionaba bien. Inmediatamente se dirigió a un arquitecto de su equipo: “Hay que arreglar esto”, pidió y continuó caminando.

Otra muestra de lo minucioso que es se dio durante el recorrido de la obra de reparación del vertedero del dique Nogolí. “Vamos a saludar a los obreros”, le indicó una colaboradora cercana. “Están trabajando, no los podemos molestar. Si quieren venir a saludar lo harán”, respondió mientras los trabajadores interrumpían sus tareas y se acercaban.

Así, durante su primer día de la gira por el interior, el Gobernador desplegó una mínima muestra de su visión de futuro y de estar en todos los detalles. Pero eso no fue todo, también tuvo tiempo de exhibir sus dotes para administrar. “Aquí hay un criollo que sabe administrar y que les asegura que la platita para resolver los problemas está”, les dijo a los presentes en el Consejo de Desarrollo Regional. Y agregó: “Le digo a mi equipo, un gran equipo, pónganse codo a codo con la gente a resolver los problemas, si las cosas no se van resolviendo nos vemos en un mes, si se van resolviendo no nos vemos”.