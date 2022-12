La Veleta y la Antena: lucha constante por los derechos

En el campo, en las ferias, en la construcción o en sus propias viviendas. Junto a sus padres o para buscar su independencia económica, las infancias y las adolescencias trabajadoras existen y exigen ser visibilizadas, principalmente, para que sus derechos no sean vulnerados y que se respeten sus decisiones alejadas de los malos entendidos y las explotaciones. En el pequeño pueblo de Ugarteche, ubicado en el departamento de Luján de Cuyo en Mendoza, los niños, niñas y adolescentes trabajadores cuentan con un lugar de contención y apoyo, donde sus derechos no son vulnerados, y en el que el adultocentrismo tiene prohibida su entrada.

La organización La Veleta y la Antena hace doce años que acompaña a las infancias en sus decisiones y conquistas. Es una organización autónoma y autogestiva, que trabaja para fortalecer la posición política, económica y cultural de niñas, niños y adolescentes en la sociedad, y para lograr condiciones de igualdad de derechos con los adultos, independientemente de su edad.

"Transitamos una historia de lucha y organización. La Veleta comienza sus andares en un puesto de feria, un lugar de venta e intercambio comercial de productos de la comunidad, que tenía como fin convocar a otros niños y adolescentes a ser parte de la organización, a participar del espacio de biblioteca, compartir libros de lectura y construir vínculos con la comunidad", contaron las y los miembros de la organización que se reunieron durante varios días, especialmente, para contestar las preguntas que Tinta Violeta les realizó en exclusiva.

25 socios activos tiene la organización La Veleta y la Antena de Ugarteche, Luján de Cuyo, Mendoza, que lucha por los derechos de niños, niñas y adolescentes trabajadores del lugar.

Con el tiempo lograron adquirir su propio "trole", un espacio creado especialmente para ellos donde actualmente se encuentra la sede de la organización, en la que se reúnen todos los domingos de 9 a 13, para compartir entre todas y todos diferentes juegos y planificar los planes a futuro.

El juego también forma parte. No solo se piensan los proyectos, también se divierten dentro de La Veleta.

Dentro de las actividades se encuentra la continuación de la biblioteca popular que cada miembro de La Veleta intenta mantener para que pueda ser utilizada no solo por ellos, sino por todos los vecinos de la localidad.

“Somos parte de las comisiones organizadoras de los encuentros para niños, niñas y adolescentes", La Veleta y la Antena (Organización de niñas, niños y adolescentes trabajadores)

En el proceso de construcción de su identidad como institución en el trabajo territorial, comenzaron a participar de otra gran experiencia de organización de las infancias en América Latina: el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores que cuenta con base en nueve países y tiene más de 40 años de existencia.

El Molacnats es un movimiento que lucha en la defensa de los derechos de la infancia y que alza su voz para denunciar diferentes vulnerabilidades, entre ellas la falta de políticas públicas que no se enfocan en trabajar en el sector de infancia trabajadora; el aumento del índice en la región por abuso sexual a niñas que se quedan embarazadas y son obligadas a ser madres; los femicidios por falta de educación sexual y, además, el sistema que promueve el machismo, la falta de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Además, dentro del movimiento, los niños, niñas y adolescentes se identifican como trabajadores, sujetos sociales, políticos y económicos defendiendo el poder realizar un trabajo con condiciones dignas y condena cualquier forma de explotación hacia los niños, niñas, adolescentes y adultos.

“Nuestra organización promueve el paradigma del protagonismo infantil, una práctica que establece igualdad" La Veleta y la Antena (Organización de niñas, niños y adolescentes trabajadores)

La Veleta y la Antena es un nombre que fue pensado por las adultas colaboradoras y, con el lema de que las niñas y los niños son los protagonistas de cada lucha y conquista, fueron ellos los que lo asumieron como propio.

"Nuestra organización promueve el paradigma del protagonismo infantil. Esta es una práctica que establece igualdad en las relaciones entre las infancias y los adultos. Desde allí partimos en que todas nuestras actividades y ejes de trabajo están organizadas en pos de la escucha y participación activa de quienes son parte de La Veleta. Los procesos de acompañar las infancias trabajadoras organizadas abarcan desde el compartir información de calidad sobre los derechos, accionar en conjunto sobre situaciones de explotación hasta generar trabajos colectivos y sin patrón", explicaron desde la organización.

En estos momentos La Veleta está en proceso de formalización para pasar a ser una asociación civil. Actualmente, transita la posibilidad de contar con personería jurídica, donde ya tienen una comisión directiva conformada por 16 Nnats y más de 25 niñas, niños y adolescentes que son socios activos.

“La experiencia en San Luis fue única, logramos mostrarnos, nos encontramos e hicimos amigas" (Organización de niñas, niños y adolescentes trabajadores)

Desde el proceso de organización y análisis de la situación presente de La Veleta se proponen diferentes ejes de trabajos como la producción y elaboración propia de productos para vender en la feria de la comunidad; la articulación con escuelas secundarias de Ugarteche mediante jornadas de Educación Sexual e Integral y la vinculación con las familias de quienes participan de la organización.

"Además, somos parte de la comisión organizadora de los encuentros provinciales de niñas y adolescentes, participamos de manera activa en los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias desde el año 2015, como también tenemos espacios de formación para adultos en la Universidad Nacional de Cuyo mediante cátedras libres y diplomaturas", explicaron.

La mayoría de las actividades que se realizan desde la organización son planteadas por los propios niños, niñas y adolescentes. Entre ellas se pueden destacar ciclos de cine, reuniones de centros de estudiantes, la organización de la biblioteca andante, que tiene su propio espacio dentro de un colectivo repleto de colores y cuenta con diferentes lecturas para todas las edades; clases particulares brindadas por estudiantes de secundarios de la zona a estudiantes de primaria y distintas actividades para recaudar fondos para asistir a diversos encuentros.

Los propios miembros de la organización son quienes se mueven dentro del pueblo para invitar a sus amigos y amigas a participar de las actividades; es decir, son ellos y ellas quienes toman las riendas de la organización y tratan de que ninguna infancia trabajadora quede afuera del grupo que, en cada encuentro, hablan sobre los proyectos que tienen para el futuro, organizan las actividades más cercanas y, principalmente, se apoyan mutuamente para seguir adelante pese a cualquier adversidad como cualquier grupo que trabaja colectivamente.

Además, algo que identifica a La Veleta es que no solo se hablan de temas importantes, proyectos y derechos que deben ser respetados, sino que también juegan, se divierten y viven diferentes aventuras para no olvidarse que la infancia es una etapa muy importante que no debe ser invisibilizada, sino respetada en todos sus puntos, partiendo desde el derecho de jugar y divertirse.

Las niñas y adolescentes de La Veleta visitaron San Luis en el último Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se realizó en octubre pasado en la ciudad y convocó a personas de todo el país de distintas organizaciones y principalmente, tuvo un espacio preparado para las infancias con talleres pensados por y para ellas. Este espacio fue propuesto por La Veleta, entre otras organizaciones, que consideraron necesario mantener un lugar específico para las niñas.

"Nuestra experiencia es activa en cada encuentro que se realiza dentro del país, encontrándonos con otras organizaciones que cuentan con la presencia de niñas y adolescentes. Desde 2015 comenzamos a pedir a la comisión organizadora un taller oficial gestionado por las niñas y adolescentes, lucha que se fue gestando de manera colectiva. En el encuentro realizado en San Luis logramos junto con la organización Che Pibe y otros grupos de trabajo, ser parte de la grilla oficial con nuestros talleres y las propias demandas de las diversas realidades que vivimos día a día. La experiencia fue única, ya que no solo nos encontramos e hicimos amigas, logramos mostrarnos y el reconocimiento de todas las opresiones que por ser niñas vivimos en un mundo patriarcal y adultista", contaron las protagonistas de la historia que, por motivos particulares, no quisieron dar sus datos personales, sino ser nombradas en conjunto como el conjunto que conforman y les ayuda a fortalecer cada lucha que realizan todas juntas.

"Con ternura venceremos", profesó la bandera que las niñas y adolescentes trajeron a San Luis y presentaron en el Encuentro Plurinacional. Dentro de los talleres se encontraron con otras chicas de su edad con las que compartieron un espacio de sororidad, de alianzas y hermandad entre las niñas y adolescentes que acompañaron la lucha.

Como La Veleta es una organización autogestiva, cada viaje depende de un presupuesto que generan a partir de la venta de producciones propias como calcos, parches o comidas, además de diversos financiamientos que llegan a partir de otras ayudas que consiguen durante las actividades que realizan. Por ello, en la historia personal de la organización cuentan con pocos viajes en el territorio. "Hacemos todo lo posible para difundir nuestra tarea y paradigma por medio de nuestras redes sociales e invitaciones a medios de comunicación", agregaron.

Las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a La Veleta tratan de socializar con otros grupos similares a los de ellos. "Conocemos otras organizaciones que tienen actividades similares a las nuestras, pero con procesos de organización diferentes, con las cuales nos mantenemos en comunicación y ayudamos en lo que podemos, como lo es la Biblioteca 'David Blanco' y el grupo Masas en Acción", contaron los chicos.

La potencia, la sonrisa y la fortaleza no se pierden dentro de la organización, que va en busca de nuevos miembros cada año y que no deja de lado las luchas colectivas. Encontrarse como niños, vivir su infancia feliz y disfrutar del trabajo sin ser explotados son premisas que se conjugan dentro de La Veleta y que contagian a quienes se cruzan con ellas y ellos por el camino.

