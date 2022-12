Farmacéuticos afirman que aumentó la venta de autotest

El sorprendente incremento de casos de coronavirus que experimentó el país en las últimas semanas, alertó a mucha gente. San Luis no fue la excepción. A raíz de esos datos hubo diversas reacciones, entre ellas, al sentir mínimos síntomas similares a la COVID-19, salieron a comprar autotest. Otros apostaron por volver a los vacunatorios y aplicarse más dosis. En cuanto al primer ítem, la venta de autoevaluaciones creció notablemente en toda la nación, con un 77 por ciento. También registraron más consultas por fármacos para síntomas gripales.

En San Luis no hay cifras oficiales sobre las ventas, pero farmacéuticos locales adujeron que hubo consultas y que algunos clientes los llevaron. Hacía mucho tiempo que nadie los adquiría y ahora el producto se mueve. Actualmente su costo oscila los $1.600.

“En lo personal no los vendo. Nunca lo hice. Colegas me comentaron que la venta de autotest repuntó en los últimos días, pero no en una cantidad muy resonante. Esta reacción de los clientes es por el temor que generó la pandemia y todo lo que pasó en los últimos días con los nuevos casos positivos que se conocieron”, señaló el presidente de la Cámara de Farmacias de San Luis, Ricardo Barañano, en diálogo con El Diario de la República.

Autotest: la compra del autotest ronda los $1.600; actualmente, existen seis marcas disponibles en el mercado. Los resultados de la autoevaluación se tienen que reportar dentro de las 24 horas de su concreción.

“La utilización de los autotest es una posibilidad que la gente tiene para chequear si los síntomas que presenta son porque es positivo para coronavirus o porque padece una gripe o un virus similar. Personalmente no los vendo, opino que eso es mejor que lo haga un bioquímico, pero a muchos les sirve. Y las ventas, aunque no mucho, crecieron”, añadió el dirigente.

“Realmente no tuve pedidos por autotest. Pero sí un incremento en la venta de medicamentos para paliar las gripes. Está claro que hay varias cepas en circulación y mucha gente las padece. Si bien el pico de esta patología fue hace un par de semanas y la demanda bajó, los pedidos siguen. En cuanto al tema del coronavirus, es una clara reacción a las noticias por la suba de casos positivos”, destacó Juan Hofmann, propietario de una farmacia en la zona sur de la ciudad capital.

Números nacionales

En la faz nacional, según los datos de un relevamiento de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), las ventas de autotest en farmacias crecieron en un 77% desde el 10 de diciembre. De 5.087 dispensas pasaron a casi 9.000 por día, cifra que casi duplica el pico máximo anterior de mayo con 5.645 unidades diarias.

Según el informe de la COFA, el sábado 10 de diciembre se vendieron 5.087 autotest, mientras que el lunes 12 las ventas se elevaron a 8.955 unidades.

Además, casi el 50% de las personas que realizaron los autotests, resultaron positivos, en coincidencia con el aumento de casos de coronavirus.

Hasta ahora el incremento en las dispensas se registraba sobre todo en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, pero en la última semana comenzó a extenderse a todo el país, indicó la COFA en un comunicado de prensa.

Actualmente, existen seis marcas disponibles en las farmacias de todo el país para que la ciudadanía pueda acceder a su control.

Desde la entidad recordaron que los resultados se deben reportar dentro de las 24 horas de la prueba mediante diversas vías: comunicándose directamente con la farmacia, escanear el código QR que provee el farmacéutico al momento de la venta o ingresar el resultado a la web http://autotestfarmacia.org/.

Sobre la realización, advirtieron que la prueba “debe concretarse inmediatamente después de abierta” y recordaron que “es importante el descarte correcto de todo el material luego de su utilización en bolsa cerrada”.

Redacción/MGE