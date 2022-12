Lo natural como expresión artística

De lo profundo de la inspiración, emergen las creaciones de seis artistas puntanos que se reunieron con un solo propósito: rendir homenaje a la naturaleza desde sus perspectivas y técnicas artísticas. Así surge “Naturaleza humana”, una muestra donde se exponen más de 20 obras y que estará disponible para su visita hasta el 6 de enero en la sala “Isabel Ezcurra” del Centro Cultural Puente Blanco. La exhibición se puede visitar de 9 a 13 y de 17 a 20:30, con entrada libre y gratuita.

El colectivo de artistas, conformado por Lisy Rodríguez Vargas en pintura y técnica mixta, Ileana Calvi en grabado, Rosa Zambrano, Carlos Lucero y Carina Cantisani en pintura y Darío Arístides Molina en fotografía artística, se propuso un tema en común y luego cada uno lo trabajó a su manera y con su enfoque particular. “La idea de la exposición y de la temática nació en una charla que tuvimos entre todos y generamos la posibilidad de exponerla ahora como cierre del año, eso nos pareció muy interesante”, afirmó Carina.

“Hay distintos enfoques en la muestra con relación al mismo tema; en mi caso particular lo trabajé desde el lado humano depredador y el lado humano conservador, utilicé eso como disparador para hacer mis cuadros. En la exposición van a ver obras de distinta índole es muy ecléctica tenés figuraciones y no figuraciones, también hiperrealismo y abstracción, son cosas muy interesantes para ver”, sostuvo la artista plástica.

La muestra consta de entre 4 y 5 obras por artista y las composiciones plantean juegos creativos que interrelacionan luces, formas, armonías y texturas. “Mi obra en particular la trabajé con no figuración y abstracción e hice un trabajo muy exhaustivo en cuanto a la depredación en relación al no cuidado del planeta, los incendios forestales y lo que afecta a nuestro ecosistema al igual que las grandes inundaciones. Y después hice dos cuadros sobre la conservación y la preservación de la naturaleza que es donde se manifiesta la naturaleza en su puro color y forma, y no está desgastada”, detalló Carina.

“Cada uno toca la naturaleza humana desde distintos aspectos. En mi trabajo quiero comunicar que los seres humanos tenemos que 'ser uno mismo', mostrarnos cómo somos en realidad y buscar un equilibrio corporal, mental y espiritual, para esto me valgo de algunos lenguajes artísticos, sobre todo del grabado, combinándolo en diferentes técnicas”, aseguró Ileana.

Rosa explicó que su serie se llama Natura y surgió de una mirada donde trata de rescatar y de retener la belleza que rodea al mundo. “Es tan simple, perfecta y hermosa. Busco plasmar frescura y la luz que da fuerza a los colores, con tonos vibrantes y texturas. El mensaje es único: Cuidemos la naturaleza”, expresó la artista.

PARA AGENDAR

DÍA: Hasta el 6 de enero

HORA: De 9 a 13 y de 17 a 20:30

LUGAR: Centro Cultural Puente Blanco

ENTRADA: Gratis

Redacción / NTV