Victoria Donda dejó su cargo en el Inadi

Victoria Donda Pérez dejó de ser la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La ahora exfuncionaria confirmó su salida este jueves, luego de tres años de ejercicio, siendo una de las funcionarias que acompañó la gestión del presidente Alberto Fernández desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2019.

“Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”, apuntó la extitular en su comunicado.

Y detalló que “se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”.

Asimismo, evidenciando una ruptura, sostuvo: “Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.

La dirigente de Identidad aseguró que con el paso del tiempo, la gestión que encabeza el presidente Alberto Fernández la fue “desilusionando al alejarse de la que creí era su esencia más íntima -mejorar las condiciones materiales y simbólicas de los millones que nos votaron llenos de esperanzas en 2019″.

En tanto, la extitular del INADI elogió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que el trato con ella durante su paso por el gobierno le permitió descubrir “una persona de carne y hueso, totalmente decidida a desarrollar su praxis política sin cuotas de rencor y depositaria de un atributo sustancial: escuchar”.

Donda dejó entrever que su salida está vinculada, además, al juicio por delitos de lesa humanidad que afronta por estos días su apropiador durante la última dictadura.

"Desde hace un mes estoy transitando el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el secuestrador y torturador de mis padres, responsable de su desaparición y de que yo haya nacido en la ESMA. Es un proceso que me recuerda quién soy, mi identidad personal y política", escribió en la misma red social.

Y cerró: “Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del @inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos”.