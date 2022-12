Dina Boluarte juró como presidenta de Perú

Dina Boluarte, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta, juró este miércoles como la primera presidenta mujer en la historia de Perú, en una sesión convocada de urgencia por el Congreso, que horas antes había aprobado la destitución del mandatario Pedro Castillo.

En su discurso se dirigió al pueblo peruano y dio la pauta de que más que convocar a elecciones está interesada en quedarse hasta terminar el mandato en curso, que finaliza en 2026.

"Mi primer invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como impracticable en los últimos meses para llegar a una reforma política que nuestro país requiere urgentemente". Dina Boluarte - Presidenta de Perú

Foto: NA.

"Hago un pedido concreto a la representación nacional, solicito una tregua política para instalar un gobierno de representación nacional". Dina Boluarte - Presidenta de Perú





Además, la nueva presidenta expresó: "No voy a pedir que no fiscalicen a mi gobierno ni que no se escruten las decisiones, lo que solicito es un tiempo para rescatar al país de la corrupción, es mi primer objetivo", y anticipó un "gabinete de todas las sangres, para que juntos podamos sacar a nuestro país adelante".



"Las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones fundamentales, como hemos podido comprobar el día de hoy ", dijo Boluarte para levantar los aplausos. "Confíen en que el Gobierno que se inicia respetará su misión constitucional", les aseguró.

Durante la mañana, Castillo había disuelto el Congreso y dijo que gobernaría por decreto, lo que fue considerado como un "autogolpe de Estado" por dirigentes de varias extracciones políticas, quienes se reunieron de inmediato en sesión especial en el Parlamento y aprobaron la vacancia del mandatario.

Con esta decisión, Pedro Castillo se convirtió en el cuarto presidente de Perú que cesa el cargo de manera anticipada en menos de cinco años, lapso en el que el Congreso también destituyó a Martín Vizcarra y renunciaron Pedro Pablo Kuczynski y Manuel Merino.

Abogada con perfil bajo

Dina Boluarte es una abogada de 60 años con ideas de izquierda, cuyo nombre hasta hace pocos meses era absolutamente desconocido por la mayoría de sus compatriotas.

Aún hoy se sabe poco de la vida privada de Boluarte, quien nació en el empobrecido departamento andino de Apurímac, en el sur del país, y proviene de clases populares, como Castillo.

Boluarte fue elegida vicepresidenta en julio de 2021, a nombre del partido marxista leninista Perú Libre (PL).

Hoy, después de que el saliente mandatario pretendiera cerrar el Congreso, Boluarte marcó distancias con su otrora aliado: "Es un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional", dijo.

Dina nació en Chalhuanca, una ciudad de menos de 30.000 habitantes a casi 3.000 metros de altura, y se tituló de abogada en la universidad privada San Martín de Porres, en Lima, donde también siguió estudios de posgrado.

Durante muchos años, la ahora presidenta ejerció un cargo modesto en el Estado: gerente de una seccional menor en Lima del ente encargado de entregar documentos de identidad.

En 2018, la funcionaria tuvo su primera participación en política, al postularse para alcaldesa de un distrito limeño de clase media, Surquillo, donde reside.

Apenas obtuvo un 2,8% de votos, pero hubo un hecho significativo: al no tener partido, se postuló por PL y comenzó una relación con ese colectivo del que fue expulsada el año pasado, ya como vicepresidenta, por criticar públicamente a su jefe, Vladimir Cerrón.

Télam/SD.