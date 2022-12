Lionel Scaloni: "De Paul y Di María están bien"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, explicó este jueves en conferencia de prensa que Rodrigo De Paul -en duda por una lesión muscular- y Ángel Di María "están bien" y se mostró sorprendido por informaciones sobre lesionados cuando la práctica del miércoles fue a puertas cerradas.

"De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Es extraño que sepan que pasa algo porque el entrenamiento (de ayer) fue a puertas cerradas. No sé de dónde salen esas informaciones", explicó Scaloni en la previa al partido de mañana contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido y van a jugar los que estén para jugar. Lionel Scaloni

"Estamos acostumbrados a que los rivales nos planteen algo diferente siempre", expresó el técnico de la Selección nacional en la previa al partido frente a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Mac Allister también participó de la conferencia de prensa y aseguró que la Selección argentina "es muy fuerte dentro de los Mundiales", a la vez que reiteró la "ilusión" que mantienen los jugadores del elenco nacional de conseguir el objetivo de quedarse con el máximo galardón.

"Vinimos con una ilusión muy grande y la Selección argentina es fuerte dentro de los Mundiales", señaló el pampeano, y añadió: "Tenemos un gran equipo y siempre queremos apuntar a lo máximo".

Al hablar acerca del encuentro frente a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, dijo: "Estamos en un buen momento y ojalá sea un gran partido. El grupo está muy bien tanto en lo anímico cómo en lo futbolístico".

Sabemos que ellos tienen grandes jugadores y una idea marcada, pero lo más importante es pensar en nuestro juego y ser conscientes de lo que podemos hacer. Hay historia entre las dos selecciones, es un rival muy duro. Alexis Mac Allister.

Posteriormente, Mac Allister se refirió a Rodrigo De Paul, quien se entrenó en la última práctica de manera diferenciada y su presencia ante Países Bajos correría riesgo: "Sabemos lo importante que es para nosotros, tanto dentro como fuera de la cancha".



Será un tema de Scaloni el cómo va a preparar el partido. Si no es Rodrigo, será otro. Tenemos buenos jugadores, cada uno que entre intentará hacer lo mejor. La idea de juego que tenemos, no cambia. Alexis Mac Allister.

En cuanto a lo personal, el oriundo de La Pampa no anduvo con rodeos y aseguró: "Estoy muy contento de poder disfrutar de un Mundial. Soy un jugador que intenta hacer lo mejor para su equipo, encontrar los espacios, jugar simple. Me estoy sintiendo muy bien, mis compañeros me están ayudando en todo".



Por último, el mediocampista llenó de elogias a Lionel Messi: "Sabemos lo que es Leo, nos sorprende todos los días. Las cosas que hace son increíbles, tanto en entrenamientos como partidos. El grupo lo viene acompañando y se lo ve bien, contento, y eso para nosotros es muy importante".

Télam/SD.