Por las nubes: la zanahoria aumentó su valor un 200%

A solo un mes del inicio de 2022, los puntanos advierten fuertes subas en las verdulerías. Entre las más significativas está el valor de la zanahoria, un artículo de primera necesidad. Para conocer las fluctuaciones, El Diario de la República realizó un recorrido por distintos negocios del rubro en la ciudad de San Luis. De acuerdo a lo que afirmó la mayoría de los comerciantes, en las últimas dos semanas se registró un incremento de alrededor del 200%.

“En mi caso, pagaba $350 la bolsa de zanahorias, que trae cerca de 10 kilogramos. Ahora la conseguí por $1.500. Pero para graficar la incidencia en la venta al público, actualmente el precio está en $180 el kilo, mientras que quince días atrás vendía dos kilos por $120. Lo que nos explican los proveedores es que esta actualización es inherente al clima. Como llueve en Buenos Aires y allí la tierra es barro, no pueden sembrar nada. Vienen y compran verduras en Mendoza o en San Juan y se llevan todo, es decir, no queda mercadería. Otra cuestión es la lluvia y la humedad. Para dar un ejemplo, el viernes compré una bolsa de zanahorias y hoy (por ayer) ya se me arruinó. Yo soy uno de los verduleros más pequeños, imagínese lo que les ocurre a los grandes comerciantes que traen 50 o 60 bolsas y que pierden 25; toda esa pérdida va al precio final. No queda opción: o se pierde lo invertido y se cierra el negocio o se trata de remontar con los precios”, indicó Adalberto Pablo, dueño de un comercio céntrico.

La mayoría de los referentes del rubro que fueron consultados coincidieron en que uno de los factores que contribuyeron a la suba fueron las precipitaciones que se registraron en diferentes zonas. De acuerdo a lo que explicaron, los productores no pueden cosechar cuando llueve y eso retrasa los procesos de venta. El impacto de los precios no solo se ve en la zanahoria, sino que también afecta a la lechuga.

“Con la lluvia se echa a perder todo. Antes, el kilo de lechuga, en la venta al público, estaba a $100; ahora está en $150. La zanahoria se vendía a $60 y ahora, a $150. Todo tiene que ver con el clima, si los productores cosechan en tiempos de lluvia, lo que sacan se pudre, no dura nada”, señaló Facundo Palma, quien se desempeña en un negocio del sector.

Para dar una idea de las fluctuaciones, detalló que el 3 de enero los proveedores vendían la bolsa de zanahoria por $350. El 9 de enero el precio trepó a $450, el 12 de enero subió a $500, el 22 de enero pasó a $900 y el miércoles 26 de enero alcanzó los mil pesos. Todo indica que en días más o en días menos, los clientes volverán a sentir un nuevo incremento.

Gabriela Reina, otra comerciante del sector, coincidió con la influencia de las lluvias. “Todas las inclemencias del tiempo son totalmente determinantes. La zanahoria subió, la lechuga incrementó muchísimo. Ambas treparon alrededor del 200%”, dijo.

De acuerdo a lo que manifestó, la gente continúa con el consumo de estos productos, ya que son artículos de primera necesidad. Aún así, varios advierten una leve merma en las ventas. En la medida de lo posible, muchos recurren a diferentes ofertas para incentivar la comercialización.

“La verdura es así y hay productos, como la lechuga, que atraviesan estas fluctuaciones todos los años. Si hay mucho sol se queman; si hay poco sol también se ven afectadas; si llueve mucho se ahogan, y si no llueve nada se secan. Los precios siempre estarán atravesados por el clima”, subrayó Pablo.

Múltiples factores

Si bien la mayoría de los referentes del rubro coinciden en los factores climáticos como determinantes claves a la hora de establecer los precios, otros aseguran que hay más variables que también influyen. El comerciante José Vergara advirtió que los precios de la zanahoria y otros artículos los maneja el mercado.

“Cuando se cosecha mucha verdura y entra al mercado, sale más barata, pero cuando no entra o ingresa poco, el precio se eleva. Ahora, una bolsa de zanahorias puede oscilar entre $1.100 y $1.200. Si se observan los montos de 15 días atrás, salía entre $400 y $500. Lo mismo ocurre con la papa, que dos semanas atrás estaba en $350 y ahora ronda los $850. Todo lo que es verde, como la espinaca, la acelga, el apio o el perejil, aumentó”, explicó.

“También hay que tener en cuenta que el dólar sube y que hay productos que se utilizan en el sector, como las semillas o los fertilizantes, que se manejan según el dólar. Hay productores que en 2021 sembraron zanahoria y fue un año en el que no se vendió nada, entonces esta vez sembraron otros productos y eso provoca que se eleven los precios”, agregó.