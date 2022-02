Habilitarán cuatro quirófanos para atención ambulatoria

A buen ritmo. Si bien aún no hay estadísticas, Repetto recordó que llegaron a hacer hasta 19 cirugías en un día. Foto: Agencia de Noticias San Luis.

El Hospital Central "Ramón Carrillo" habilitará la próxima semana cuatro nuevos quirófanos para cirugía ambulatoria, sumándose así a los 9 ya en funcionamiento. Allí podrán realizarse intervenciones en gastroenterología, otorrinolaringología, oftalmología, urología y cirugía plástica, enumeró el jefe de Quirófano del hospital, Emanuel Repetto.

"Los pacientes van a tener todas las comodidades", aseguró el médico, quien detalló que tendrán un área de admisión, donde al paciente se lo condiciona para la cirugía, un prequirúrgico, con todas las medidas de seguridad y una sala quirúrgica. Posteriormente, los pacientes son enviados a una sala de recuperación. "Los quirófanos van a tener a disposición un anestesiólogo. Una vez que el paciente esté recuperado de la cirugía, se viste y se va tranquilo a su casa, en un día", aseguró el jefe.

La aspiración del hospital es darles solución a todas las patologías de los puntanos en San Luis (Emanuel Repetto- Jefe de Quirófano del Hospital Central "Ramón Carrillo")

El 25 de noviembre del año pasado se realizó la primera cirugía en el nuevo hospital. En ese caso se trató de una colecistectomía, con el fin de extraer la vesícula de un paciente, a través de una videolaparoscopía. Desde ese entonces los quirófanos fueron habilitándose y tomando operaciones de a poco, a medida que se realizaba el traslado del Policlínico en el centro de la ciudad al nuevo nosocomio, explicó Repetto. Si bien aún no cuentan con estadísticas parciales, el médico indicó que llegaron a realizar hasta 19 intervenciones en un solo día y que de estar funcionando plenamente los 16 quirófanos equipados actualmente, podrían llegar a las 80 diarias.

"En lo que sería el quirófano central el movimiento está dado mucho por las cirugías programadas y tenemos gran flujo de la guardia, donde contamos con un servicio de cirugías de urgencia, que está activo las 24 horas. Es un equipo de cirujanos que trabaja exclusivamente para esa área, para que toda patología que se evalúe, se estudie en la guardia y se interprete que tiene conducta quirúrgica se resuelva directamente desde la guardia", describió sobre el tipo de atención.

"La aspiración del hospital es darles solución a todas las patologías, donde, por cierta complejidad, no se estaba dando, ya sea en la parte pública o privada, y el paciente tenía que acceder a la solución en otras provincias. Es brindarles una respuesta a los puntanos acá, en San Luis, así que eso nos pone muy contentos", resumió el profesional, sobre el trabajo que llevan adelante en el nuevo hospital.

Última tecnología

Repetto se especializa en urología y detalló el tipo de intervenciones que realizan diariamente en el hospital y la tecnología con la que cuentan, que aseguró, es única en la provincia. "Tenemos instrumental que no he visto en otras instituciones, muy delicado. Si existen urestrascopios flexibles en otros lugares, no acá de San Luis, pero la calidad de estos equipos es increíble. Son endocámaras que tienen el diámetro de un cable de mouse, que te permite acceder por vía retrógrada al riñón, explorar el órgano, con daños casi mínimos, nulos, en procedimientos que se llaman cirugías mínimamente invasivas", describió.

"También tenemos todo lo que es tecnología láser, que no es común, para lo que es la fragmentación, pulverización de litiasis (NdR: formación de cálculos en alguna vía excretora como urinaria, biliar, pancreática) y energía ultrasónica para todo lo que es la parte de endourología". agregó.

"En el área de cirugía general, los cirujanos tienen un elemento que se llama coledescopio, que también es una camarita muy finita, que puede entrar a la vía biliar, y extraer los cálculos que migraron de la vesícula, en el mismo procedimiento que se le saca la vesícula al paciente. Esto le evita un montón de inconvenientes a la persona, días de internación y demás", añadió como ejemplo.