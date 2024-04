Afirman que en abril ya echaron a más de 40 empleados del "Ramón Carrillo"

La sangría no para. La empatía no existe. Tampoco la inteligencia o el temple para revertir los problemas económicos que, fruto de un ajuste brutal, repercuten en las arcas del Gobierno de San Luis. En todo caso es la salida más simple para los gobernantes de turno. Dejar a gente sin trabajo. Eso, otra vez, ocurrió a lo largo de esta semana en el seno del Hospital Central "Ramón Carrillo" y los nuevos despedidos, al margen de la tristeza e impotencia, buscan respuestas y también consuelo. Lo nuevo ahora es que, para evitar manifestaciones o atraer la mirada de los medios, desde el Estado, despiden de a uno o dos empleados por día, con lo cual, en lo que va de abril, aseguran que ya suman 40 personas despojadas de sus labores.

Este jueves, los carteros acercaron unos diez telegramas a personas que ni en sus peores pesadillas querían escuchar o ver llegar esos mensajes. Su vínculo con el Hospital Central se terminó e inician un camino complicadísimo para poder subsistir en medio de una crisis económica muy profunda.

El nuevo "modus operandi" apunta a no generar protestas masivas y debilitar cualquier reclamo comunicando los despidos de forma más esporádica. Igual, a ninguno de los ya enterados de su suerte les permiten la entrada al nosocomio. Solo a aquellos que pasan a retirar su recibo de sueldo les permiten entrar, solos, pero acompañados por un custodio.

Al personal despedido no le permiten el ingreso. Retiran su recibo de sueldo bajo custodia.

En las últimas horas fueron despedidos empleados de administración y admisión. Ninguno estaba vinculado con alguna empresa que tercerizaba sus tareas. Eran empleados directos, contratados por el "Ramón Carrillo".

Detrás de cada persona que se quedó sin trabajo ante semejante escenario provincial y nacional, hay una familia y una historia de vida. Muchas forjadas desde el esfuerzo, ya que algunos empleados llegaron al centro médico de la mano del Plan de Inclusión Social, pero se capacitaron, rindieron, aprobaron exámenes y así pudieron conseguir mejores puestos de trabajo y remuneraciones acordes a su desempeño. Desde el lunes hasta ayer (jueves), eso quedó en la nada.

"Estoy muy angustiada. Tenía mucho miedo de que esto me pasara. Soy mamá de dos chicos pequeños que van a la escuela. Soy sola y ahora no sé qué voy a hacer. Además, nunca falté, nunca llegué tarde, siempre cumplí. Es muy feo quedarse sin trabajo en esta época. No sabemos si hacer algún reclamo o tratar de hablar con la dirección, aunque nadie nos atiende", afirmó una mujer que el lunes recibió el telegrama en su casa, bien temprano por la mañana.

"No quiero dar mi nombre porque tengo miedo a alguna represalia. En el último tiempo trabajamos muy presionados, hostigados. Como si fuéramos políticos de la oposición o no sé. Prefiero no dar mi nombre y ver si podemos hablar con alguien que reconsidere esto, porque muchos somos cabeza de familia y quedamos sin nada", agregó la mujer.

Desde el Hospital Central, hace semanas, adujeron que el brutal ajuste obedece a un recorte de personal. Despedir por despedir sin pensar en el otro. Parecido a una cruel vendetta.