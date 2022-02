Voces que interpelan desde el Valle del Conlara

Las redes feministas en la zona del Valle del Conlara cada vez tienen mayor movimiento y actividad. El crecimiento es tal que, en la radio municipal de Concarán, el programa “La Batahola” busca interpelar y entretener a los y las oyentes con temas, noticias, análisis, entrevistas y música con perspectiva de género.

Llegar a toda la comunidad y poder transmitir información desde diversos puntos de vista era el objetivo de un grupo de mujeres pertenecientes a la Red contra la Violencia del Valle del Conlara. La idea de tener un programa feminista en una radio local era muy ambiciosa, pero lo lograron. Desde el Municipio ofrecieron el espacio y se convirtió en el primero de este tipo de la zona. “Siempre quisimos hacer radio y se concretó en pandemia, por no poder salir a la calle. Todo lo que hacíamos en espacios físicos se fue truncando y se nos ocurrió concretar y llevar adelante el programa de radio como una forma de seguir cerca, de continuar en red. Queríamos llegar a este lugar, a lo popular, a la gente del barrio, del pueblo. Tenemos muy buena recepción”, contó Érica Esquivel, una de las participantes del equipo.

El programa se transmite una vez a la semana y tiene una duración de una hora. No solo se escucha a través de la radio, sino también por la página web y luego queda en YouTube. Érica comentó que tienen muchos y muchas oyentes a través de ese canal y que las escuchan incluso desde diversas partes del mundo. Durante sesenta minutos tratan las noticias del día, con mucho hincapié en lo local, pero también del ámbito internacional y luego analizan esos temas. “Recomendamos películas con temáticas feministas y pasamos música no hegemónica de todas las épocas, de mujeres y disidencias. También hacemos entrevistas y hablamos sobre violencia y sobre los femicidios. Recordamos a las personas que nos faltan”, agregó.

Un espacio así es muy valioso, sobre todo en las comunidades pequeñas. “Es muy importante poder tener esta llegada. Es lo que queríamos lograr y no sabíamos cómo. Por ahí el activismo tiene mala fama y hay muchas personas a las que no llegamos. En la radio buscamos que estén todas las voces y hablamos de una manera en la que cualquier persona pueda escucharnos, sin estar tan interiorizada en estos temas quizás. Nosotras venimos a comentarles todo lo que hay, el feminismo es muy variado y con un montón de ramas. Cada uno elige lo que más le gusta. Todos los análisis tienen diferentes miradas, ya que nosotras mismas en el grupo somos muy distintas y de diferentes edades”, explicó Érica y destacó que el proceso de aprendizaje también es para ellas. “Todos y todas estamos aprendiendo, deconstruyéndonos, entonces no venimos a dar ‘cátedra de feminismo’, sino todo lo contrario. Es un espacio donde buscamos aprender y mejorar, hablar para toda la población y propiciar la participación”, comentó.

Esta semana, por ejemplo, la propuesta fue un “Anti San Valentín”, donde hablaron de los mitos del amor romántico. Así buscan en cada edición un eje principal que pueden desarrollar y tratar en profundidad. “Los temas del día elegimos contarlos de otra manera, con nuestra perspectiva y ahí sumamos entrevistas y nuestro análisis”, expresó.

El programa de radio es la cara más visible o “mediática” de un trabajo que realizan con la red desde 2015 cuando se organizaron para acompañar a mujeres y disidencias para garantizar el cumplimiento de derechos. Hoy acompañan a muchas personas y son referentes en la zona del Valle del Conlara: “Nos hacen muchas consultas por las redes referidas a violencias, asesoramos desde el feminismo y con la información que tenemos. Derivamos al Estado cuando son acompañamientos que nos exceden, facilitamos los números. Una cosa es una ciudad grande y otra cosa es una pequeña o un pueblo. Muchas veces tenemos solo la comisaría, y por ahí tenés al violento ahí o a un pariente, entonces es importante tener estos espacios de contención, ayudar y acompañar en las denuncias, que la persona pueda hablar sobre lo que le está pasando”.