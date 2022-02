"Madres paralelas", una película con historia y memoria

Llegó a Netflix "Madres paralelas", el último filme de Pedro Almodóvar. La película explora, a través de la relación entre dos mujeres, las heridas aún abiertas que dejó la Guerra Civil en España. El cineasta destacó que es su modo de "desactivar los bulos que lanza la ultraderecha sobre nuestra propia historia".

"Hay una generación muy preocupada por el cambio climático, por si van a tener trabajo después de la universidad o por problemas de género que por fin se plantean, pero la memoria histórica no está tan presente y yo trato de llamar su atención sobre ese tema porque desgraciadamente hay un partido de ultraderecha que está intentando contar la historia a su modo y su modo es un modo franquista", afirmó Almodóvar a Télam desde España, en una conferencia de prensa virtual.

Estas madres paralelas son madres urbanas, solteras, una de ellas sin instinto maternal, que es algo nuevo en mi filmografía (Pedro Almodóvar- director de cine).

Protagonizada por Penélope Cruz —que por este trabajo recibió la Copa Volpi a Mejor Actriz en la última edición del Festival de Cine de Venecia— y Milena Smit, la cinta sigue a Janis (Cruz), una fotógrafa independiente, y a la adolescente Ana (Smit), dos mujeres que coinciden en la habitación del hospital en el que van a dar a luz. Durante el tiempo que pasan juntas, las protagonistas y futuras madres solteras comparten sus historias, miedos y arrepentimientos, y forman un estrecho y profundo vínculo que a lo largo del tiempo complejizará y cambiará sus vidas.

"En mis películas hay muchísimas madres, muchas interpretadas por la propia Penélope. Yo he sido niño en los años 50, criado por mujeres. Durante mi infancia escuché en silencio todas las conversaciones y observé lo que sucedía en ese universo femenino que me rodeaba. Ahí está para mí el origen de la ficción, en las cosas más terribles y más maravillosas de la vida. La generación de mi madre era fuertísima y fue la que hizo que España sobreviviera a dos décadas terribles de posguerra y creo que esas mujeres de mi primera infancia han tenido una enorme influencia en los personajes femeninos que he escrito", destacó.