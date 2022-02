Valentina Barroso, el "as" en la manga de Independiente

Afianzarse en el once inicial, marcar muchos goles y llegar a la Selección nacional. Si bien la lista de objetivos de la villamercedina Valentina Barroso es mucho más extensa, estas serán las tres prioridades que la delantera de Independiente de Avellaneda buscará alcanzar en este 2022, después de haber dejado atrás una temporada de adaptación que le permitió sumar minutos muy valiosos y experiencia.

A poco más de 20 días de puesta en marcha la pretemporada, Barroso empezó a pagar con creces el nuevo proceso que encabeza el entrenador Pablo Goglino. La delantera marcó uno de los cinco goles con los que el "Rojo" le ganó (5-1) el pasado viernes a Atlético Oberá de Misiones, por los octavos de final de la Copa Federal de Fútbol Femenino, primer gran desafío del año para las "Diablas".

"Estamos en medio de la pretemporada. Tuvimos dos semanas intensas y bajamos las cargas esta semana, porque jugábamos. Pero bueno, el partido ayudó para sumar minutos. Y si bien, como dice Pablo (Goglino), lo que importa es el campeonato, a estos partidos hay que jugarlos y ganarlos", comentó la atacante de Independiente, autora de la segunda conquista frente a Oberá.

"Se volvió a armar el equipo porque se fueron muchísimas jugadoras y la mayoría eran titulares. El cuerpo técnico sumó chicas jóvenes, que era lo que querían, de San Lorenzo, El Porvenir, Lanús y River. La idea es tener un buen equipo que compita y quede mucho más arriba que el año pasado", agregó, sobre las aspiraciones que mantiene el elenco de Avellaneda.

Tras no haber podido cerrar el año de la mejor manera, producto de una apendicitis que la alejó de la cancha, la sanluiseña pelea para consolidarse en el puesto. Es inteligente, veloz, hábil y tiene llegada al arco rival, fundamental en las delanteras que viven del gol.

Llegó al "Rojo" en febrero del año pasado y en abril marcó su primer gol oficial frente a Comunicaciones.

"En el torneo pasado no pude jugar los cuartos de final frente a Boca, los médicos no me dejaron por el tema de la recuperación. Volví para la pretemporada y obviamente se nota. Todavía no estoy al mismo nivel del año pasado, pero en estos dos meses voy a hacer todo lo posible para regresar al ritmo que venía teniendo", contó.

En cuanto a lo que les pide el técnico diariamente, Valentina señaló: "Más que nada, que juguemos por afuera, que abramos la cancha para que lleguen los centros, por el tema de que por afuera tenemos más velocidad. Pero bueno, es también el hecho de empezar a conocernos entre nosotras, porque el mediocampo cambió. Hay que volver a hacer una conexión para que empiecen a salir las jugadas que trabajamos".

Barroso, de 24 años, es una apasionada del fútbol y una goleadora de raza. Su primer tanto oficial fue frente a Comunicaciones en abril del año pasado, por el Torneo Apertura de Primera División.

"Para mí, el año pasado fue de base, para tomar experiencia, y este año es para continuar ese crecimiento. ¿Quién dice que pueda llegar a la Selección? Es un sueño que todas tenemos", dijo.

Tras el triunfo ante Oberá, Independiente se enfrentará hoy contra Boca por un lugar en las semifinales de la Copa Federal, certamen que había sido anunciado antes de la pandemia de COVID-19 con 32 participantes, pero que luego de ser postergado se modificó para que jueguen 16 clubes.

La exjugadora del "Albo" pasa un buen presente en el "Rojo". No se relaja. Entrega el 100% y pelea en el día a día buscando concretar los objetivos. Uno de ellos: brillar en la Selección nacional.