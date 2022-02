Un stand up por y para mujeres

Andrea Ibáñez trae de Mendoza su stand up, un show hecho por y para mujeres. Es hoy a las 21, en All Right, y las entradas se venden por Eventbrite a 500 pesos o en el bar, a 700.

"Tentadas" ya tiene tres años en escena y habla sobre las mujeres y los hijos, las exparejas, la cuarentena y los años, todo con el énfasis puesto en las mujeres actuales. “Trato de llegar a la mayor cantidad de mujeres de entre 30 y 50 años. Es un modo de incluir a un grupo etario que a veces no tiene dónde salir a divertirse”, afirmó la artista.

Ibáñez contó que la idea de escribir "Tentadas" surgió en medio de un espectáculo en el que estaba hace un par de años. “Hice un chiste, burlándome, de alguna manera, de las masculinidades y había una parejita en la que ella se mató de risa y él la miró como diciendo: ‘¿De qué te estás riendo?’. Y me dije: 'No quiero esto. Quiero un espacio donde las mujeres se puedan reír libremente'”, manifestó.