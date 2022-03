La Pedrera: unos 50 chicos empezaron equinoterapia

El Centro de Equinoterapia de La Pedrera retomó sus actividades el lunes. Este año, y como ya venía sucediendo, completaron los cincuenta cupos en las inscripciones que abrieron el 1º de febrero. Es por eso que hay lista de espera.

"Fue una semana de muchas emociones, ya que los chicos se mostraron muy felices de volver a trabajar con los caballos. Varios de ellos ya venían haciendo equinoterapia desde años anteriores, otros se sumaron este ciclo. En esta oportunidad tenemos cincuenta, entre jinetes, que son los asistentes varones, y amazonas, las chicas", explicó Valeria Piffaretti, la coordinadora del lugar.

Normalmente los cupos se llenan en pocas horas, pero no todos finalizan el año, ya que por distintas razones pueden dejar la actividad. "El año pasado no teníamos presencialidad todos los días y ese fue uno de los motivos de que haya algo de deserción. Las terapias son libres y gratuitas para personas desde los 2 años en adelante que tengan una discapacidad intelectual, psicosocial, física o sensorial", mencionó. Luego explicó que cuando los padres o tutores se acercan para registrar a su hijo, les piden una serie de documentos para que presenten, como un informe médico, una fotocopia del DNI, una de la libreta de salud y una del Certificado Único de Discapacidad (CUD). "Este último no es excluyente", agregó la profesional. Además, contó que los mayores tienen un plazo de un mes aproximadamente para presentar los papeles solicitados.

El número de asistentes todos los años ronda entre los 45 y 50."La idea es seguir sumando tanto profesores como alumnos. Tenemos que ver de qué manera podemos ir incorporando", sostuvo.

Los alumnos están acompañados por un grupo interdisciplinario de profesionales. "Son once y se trabaja en conjunto. Las especialidades son psicología, acompañamiento terapéutico, kinesiología y musicoterapia, entre otras. Las clases son una vez a la semana para cada jinete o amazona, y cada encuentro dura unos 50 minutos aproximadamente. Estamos de lunes a viernes de 8 a 14", detalló Piffaretti.

Las clases duran unos 50 minutos y cada chico asiste al centro una vez por semana.

Este 2022 incorporaron un caballo más, por lo que hay un total de cinco. "Lógicamente todos han sido amaestrados, están preparados para trabajar con estas discapacidades. Ellos mismos entienden y sienten la conexión con cada uno", dijo la coordinadora.

Las terapias consisten en hacer actividades con el equino, tanto abajo como arriba del animal. "Por la pandemia mantenemos los protocolos que sugirió el Comité de Crisis de la Provincia. Para evitar el contacto, los alumnos suben solos a cabalgar. Si bien podemos ayudar y acompañar, el vínculo es entre ellos. También tenemos colocado el tapabocas, a pesar de estar al aire libre, y evitamos la aglomeración", remarcó Valeria.

Además, la coordinadora destacó que todo asistente debe renovar su registro anualmente y no se reservan los lugares. "Siempre informamos, a través de los medios de comunicación, el día que abrimos las inscripciones, entonces los papás están atentos y se presentan lo antes posible", aseguró.

La coordinadora también destacó el trabajo de todos los especialistas que forman parte del equipo de equinoterapia. "Es un hermoso grupo, y a eso lo podemos comprobar con la respuesta de los jinetes y amazonas, que disfrutan a pleno de sus minutos en las clases", finalizó.