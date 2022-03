Una médica dijo que a Camargo lo atacó más de una persona

Yésica Villegas, su pareja Gonzalo Fenoglio, sus hijos Gastón y Aldana Baudry y su exyerno, Kevin Calderón, quedaron complicados luego de que la médica forense Patricia Gallardo asegurara que en la autopsia que le realizó a Carlos Jesús Camargo pudo inferir que el anciano fue golpeado por más de una persona. De esa manera, la profesional echó por tierra la declaración que Villegas hizo el jueves frente a la Cámara del Crimen 1 de San Luis, donde aseguró que solo ella golpeó a la víctima, causándole la muerte.

La forense detalló que Camargo tenía 55 heridas y que la mayoría estaban concentradas en el cuero cabelludo y el rostro. "Son muchas lesiones para ser efectuadas por una sola persona", aseveró. Fundamentó que llegó a esa conclusión por la distribución y la pluralidad de golpes que recibió la víctima.

Refirió que presentaba otras lesiones en los brazos, el tórax, el abdomen y la pierna izquierda, y resaltó que algunas podrían haberse producido en el intento de la víctima por defenderse. Para Gallardo, el hombre fue atacado a golpes de puño y con un elemento romo, es decir, un objeto que no tiene ni punta ni filo.

En la audiencia de ayer también declaró una bioquímica policial que analizó las muestras de los hisopados que tomaron en la casa de Camargo, ubicada en el barrio Kennedy, al oeste de la capital. Ella también realizó las pruebas con Luminol (un reactivo que permite detectar rastros de sangre que a simple vista no se pueden visualizar) en el domicilio del anciano y de los sospechosos, situado en el barrio 500 Viviendas Norte. Allí también les realizó la misma pericia a dos pares de zapatillas que los investigadores secuestraron tras allanar esa casa. Dijo que en esos calzados el test dio positivo, es decir que tenían restos hemáticos.

También declararon Daniel Eduardo Camargo, Carlos Ángel Camargo y Mariana Celia Camargo, hijos de la víctima, y un nieto. El primero de ellos fue quien el 6 de junio de 2019 llegó al domicilio de su padre y descubrió que el hombre había sido asesinado. Dijo que vio que en el piso había marcas de sangre y como las puertas de la vivienda estaban entreabiertas ingresó y lo encontró tirado, sin vida. Salió y llamó a la Policía. "No merecía haber muerto de esa forma. No era mal padre, mal hombre ni mal vecino. No tiene precio lo que le hicieron", expresó angustiado.

Hizo, además, una revelación: aseguró que su papá y Yésica Villegas, una de las acusadas, mantuvieron una relación sentimental "durante muchos años". Dijo que Camargo conservaba en su billetera una foto de la hija menor de Villegas y que solía mirarla y decir que esa adolescente era fruto de su relación con la mujer. En su declaración del jueves Villegas aseveró que atacó a golpes a Camargo porque se enteró que él había manoseado a esta chica.

Luego Carlos Ángel Camargo dijo que Villegas siempre amenazaba a su padre y le pedía dinero porque decía que esa joven era hija de él. Recordó que un año antes de que sucediera el homicidio, su papá le contó que le habían entrado a robar y que sospechaba de Villegas, porque ese día habían estado juntos en la casa y cuando estaba por llevarla a su domicilio ella le pidió entrar al baño y luego le dijo que ella cerraría con llave. El hombre presumía que en realidad la mujer dejó sin llave y que envió gente a robarle, porque recordaba que cuando llegaron a la vivienda de ella lo entretuvo para que no regresara. Cuando él volvió se encontró con que le faltaban pertenencias. En esa oportunidad le sustrajeron un revólver calibre 38.

Mencionó que en varias oportunidades Camargo le comentó que la mujer le había propuesto atarlo para tener relaciones sexuales y que en otra ocasión ella fue junto a su hija Aldana al domicilio de él y le dijeron que habían comprado droga, que las dejara entrar para consumir estupefacientes y que tendrían relaciones.

