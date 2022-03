Una familia del Güemes tiene una casa más digna gracias a la Brigada Solidaria

De a poco, Gloria Muñoz y su familia empiezan a habitar en una casa más digna. La Brigada Solidaria decidió ayudar a la mujer, quien padece cáncer y varias complicaciones de salud más. Después de varios días de obra, la vivienda del barrio Güemes ya tiene un mejor techo, un piso renovado y solo falta la pintura exterior.

Gloria vive en la esquina de Bélgica y Valdés, en la zona sur de Villa Mercedes, junto a sus dos hijas y sus dos nietos, más un tercero que viene en camino. Es beneficiaria del Plan de Inclusión Social, pero el avance de la enfermedad la ha dejado postrada en la cama, a sus 50 años.

"Soy muy amiga de Estela (una de las integrantes de la Brigada Solidaria) porque somos conocidas desde chicas. Cuando se enteró de que estaba enferma, vino con el equipo a darme una mano", contó la vecina.

Nadábamos adentro de la casa y cuando llovía era peor, porque no sabíamos dónde meternos (Gloria Muñoz)

Antes de la intervención, a la casa le sobraban los problemas. Tenía chapas colocadas sobre maderas, pero la mitad del techo estaba rota. Una gran parte del piso era de tierra y no tenían un baño digno. "Nadábamos adentro y cuando llovía era peor, porque no sabíamos dónde meternos. La ropa se me echó a perder toda", reconoció.

El grupo de voluntarios que comanda el diputado nacional Carlos Ponce se puso manos a la obra y no solo techó con material nuevo y completó el contrapiso, sino que también construyó un nuevo sanitario con termotanque incluido. Ayer estaban terminando de realizar el revoque externo de las paredes para que no entre humedad y finalmente poder pintar.

"Cuando llegamos, encontramos una situación crítica y de-sesperante porque corría riesgo no solamente ella, que está enferma, sino también toda la familia", repasó el legislador.

Por eso, sostuvo que no solo realizaron las remodelaciones en la casa, sino que también los ayudaron a tramitar algunos beneficios sociales que les permitan tener un mejor sustento económico.

"Lo que intentamos es llevar más que una ayuda, es un abrazo solidario, más con todo lo que pasamos desde que llegó la pandemia y las crisis que sufrimos los argentinos. En San Luis nos distinguimos de otras provincias, pero aun así esta situación nos azota. La inflación ha pulverizado el poder adquisitivo de todos", analizó.

Además de las reparaciones en la casa de Gloria, Ponce dijo que en este 2022 ya han reparado más de quince techos. "Es la parte más compleja para las familias, porque no hay peor cosa que una casa que se llueva. No solo se mojan las personas sino también las pertenencias, y muchas veces tienen que empezar desde cero. Es tristísimo", advirtió.

Lo que intentamos llevar, más que una ayuda material, es un abrazo solidario por todo lo que hemos pasado (Carlos Ponce)

También reveló que muchas madres solteras pudieron acceder a los créditos otorgados por el gobierno provincial y los usaron para comprar materiales, que luego la Brigada se ocupó de instalar. Así, también han realizado reparaciones de baños y hasta la edificación de monoambientes enteros en diferentes barrios periféricos como el Güemes, el San José, el Eva Perón, el Ciudad Jardín y el Kilómetro 4, y hasta en la ciudad capital.

Otra de las acciones que empezaron a implementar fue limpiar y desmalezar los terrenos de aquellas personas que no tienen los recursos ni la posibilidad de hacerlo por cuenta propia. Y pronto retomarán la desinfección de tanques de agua. "Parece algo sencillo, pero es muy importante para mejorar la calidad de vida y la salud", dijo el diputado.