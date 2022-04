Lucas Sawyer vuelve a la ciudad en rollers después de dos años

Lucas Sawyer tiene 28 años, es un deportista de alto rendimiento y este martes vuelve a la ciudad en patines después de dos años, para cumplir con su objetivo de cruzar todo el continente sudamericano y llegar a Bogotá, Colombia.

El muchacho es oriundo de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y practica distintas disciplinas que exigen el cuerpo al máximo desde que tiene 8 años, pero la primera vez que se subió a los rollers tenía 4. Desde allí siguió entrenando y perfeccionándose toda su vida. En enero de 2020 fue la primera vez que cruzó Villa Mercedes sobre ruedas, cuando hizo el trayecto Merlo, provincia de Buenos Aires, con Valparaíso, Chile.

"Yo a mis travesías las hago acompañado de un filmaker, un fotógrafo y el conductor del auto. Siempre vamos escoltados por personal de tránsito, de Seguridad Vial o de Defensa Civil, dependiendo de lo que dispone cada localidad", explicó el deportista.

El hombre cuenta que hace unos años tuvo la idea de realizar esta aventura, pero la pandemia fue la responsable de que se retrasara. "Vamos con la intención de ser una motivación para esa persona que cree que no puede. El objetivo es incentivar a la población a superarse, a descubrirse, ponerse desafíos y a empatizar con el otro. Son buenas la base y la argumentación del proyecto", sostuvo.

Lucas se prepara físicamente a diario y puede llegar a patinar entre doscientos y trescientos kilómetros por día solamente para entrenar. Pero hace dos años obtuvo el récord de hacer quinientos kilómetros en 24 horas. "Voy por un objetivo mayor, que es cruzar el continente por completo. Salí desde Buenos Aires y quiero ir hasta Colombia, que sumarían un total de 8 mil kilómetros. Pasé por Córdoba y decidí desviarme por San Luis para hacer todo lo que es la sierra andina, por la ruta 40 desde Mendoza hacia Jujuy", sostuvo.

En la ciudad de la Calle Angosta permanecerá un día para hacer filmaciones y producciones para sus redes sociales, que es donde va publicando todo su material y su vida extrema. "Luego, voy a la ciudad de San Luis, de ahí a La Paz, provincia de Mendoza, después a la capital y desde allí iré a San Juan, y así seguiré camino", adelantó. También aclaró que una vez que recorra esos lugares restarán setenta y dos días para llegar a la meta. "Una vez cumplido eso veremos qué acuerdos comerciales podemos generar con nuestra producción para determinar qué hacemos. Hay dos opciones: regresar a casa en el auto o seguir hasta Estados Unidos. Hoy la prioridad es cruzar Sudamérica; con eso ya nos sentimos conformes", aseguró el patinador.

Sawyer destacó que diariamente se prepara no solo físicamente, sino también de forma psicológica, que es la parte que requiere más esfuerzo. "El sacrificio es grande, los músculos se van fatigando, pero la cabeza es la que te limita o te incentiva, por eso digo que es mucho el entrenamiento. A pesar de ir tomando agua constantemente, muchas veces me deshidrato, porque el desgaste es tanto que el líquido no es suficiente y tengo que ir tomando en algunas postas", dijo.

Los seguidores, o los interesados en serlo, pueden visitar las redes sociales para conocer cada rincón de los que visita el patinador. En Instagram su cuenta es Patinador Extremo y en Facebook su usuario es Lucas Sawyer. "Cada producción lleva un proceso de edición, pero si no lo hacemos todos los días, lo subimos cada dos días, más o menos. Todos los deportistas siempre queremos consagrarnos en algo", finalizó.