Falta de combustible: las estaciones de servicio locales retacean el gasoil

La escasez de gasoil en las estaciones de servicio del país se nota cada vez más y Villa Mercedes no está ajena. Algunos ciudadanos se impacientan por la poca cantidad de litros que consiguen, porque las empresas retacean el combustible para que todos puedan cargar. Algunas venden hasta cincuenta litros por vehículo, otras diecisiete, y otras un monto máximo de 3 mil pesos. La medida se aplicaría por lo menos durante todo el mes de abril.

“Tengo dos camionetas, yo vivo y trabajo en el campo y por lo tanto necesito cargar el tanque para poder movilizarme. Tuve que venir bien temprano para conseguir porque ya a la tarde no suele haber, e incluso desde la semana anterior no hay gasoil común. La verdad es preocupante la situación, hay que armarse de paciencia”, explicó Emilio Luque, un vecino, mientras hacía fila en la estación de Perón y Madre Cabrini.

Cada centro de expendio recibe una cierta cantidad de combustible por mes, y a ese total tratan de fraccionarlo. “Tenemos un límite de mil doscientos litros por día. Si esa cantidad, por ejemplo, se termina al mediodía, no se carga más gasoil hasta el otro día. Y por cada vehículo, no importa el porte que tenga, como máximo podemos poner cincuenta litros, que equivale a un tanque de auto aproximadamente”, detalló Sofía Magallanes, la encargada de una estación ubicada en 25 de Mayo y Betbeder.

Además, remarcó que el gasoil común dejó de recibirse hace tiempo y ya no hay en toda la ciudad. “Estamos vendiendo el Infinia que cuesta 140 pesos el litro. El que tenemos en faltante es más económico, vale 109 pesos el litro”.

Pero dependiendo de cuánto recibe cada lugar es lo que va a expender por día. “Les cargamos a todos, pero solamente 2.500 pesos del Euro Diesel, que es el único que tenemos. Ese monto ronda los diecisiete litros más o menos. No importa si es auto, camioneta, o camión”, sostuvo Camila Ríos, una de las trabajadoras de la playa en calle Doctor Mestre. Luego comentó que hasta el momento pueden cumplir con todos porque la mayoría de los clientes carga mil pesos menos de lo que ellos ofrecen como máximo. “Notamos que quizá vienen dos veces a la semana, pero cargan un poco menos. Otros sí piden tanque lleno y ahí les tenemos que explicar que el máximo son diecisiete litros y no hay más. Varios se enojan, pero no podemos hacer excepciones”, afirmó.

José Quevedo, un cliente de ese lugar, dijo: “Uno no gasta un tanque por día, a no ser que vaya a viajar; entonces dentro de todo todavía tenemos y esperemos que esto se solucione. Si no, va a llegar un punto en el que no podremos usar el auto”.

La Cámara de Combustibles de la provincia adelantó que la situación puede extenderse y empeorar para los meses siguientes, ya que hay un principio de diálogo, pero ven lejana la solución. “Esto es el día a día, la semana que viene podemos llegar a acortar más la cantidad de litros porque hay mucha demanda, sobre todo con Semana Santa. Muchos viajaron u otros circunstancialmente pasaron por nuestra ciudad, y a muchos no pudimos cargarles”, sentenció Magallanes.