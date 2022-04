Ahora, el entrenador de básquet es investigado por violación

A ocho meses de ser procesado y pasar sus días en la Penitenciaría de San Luis, el panorama de Víctor Hugo Figueroa, el exentrenador de básquet denunciado por abusar de una nena en la Sociedad Italiana de Villa Mercedes, no deja de empeorar. Al igual que los padres de A., la chiquita que sufrió los ultrajes cuando era alumna del imputado, quienes poco a poco se enteran de que lo que le pasó a su hija fue peor de lo que pensaban, dado que con el paso de los meses la criatura comenzó a soltar y revelar pormenores de lo que su profesor le hizo cuando asistía a sus prácticas. En una de esas revelaciones, a fines del año pasado, relató que no solo fue manoseada y besada, como dijo en un primer momento, sino que también fue violada. Por eso, el juez Alfredo Cuello indagó otra vez a Figueroa y, en tal audiencia, el expreparador de básquet volvió a decir que es inocente.

El hombre de 58 años fue indagado por "Abuso sexual con acceso carnal en concurso real con corrupción de menores", confirmó Bautista Rivadera, quien asumió la defensa de Figueroa el mismo día de la indagatoria. El letrado dijo que la audiencia, en la que también estuvo el fiscal Maximiliano Bazla, fue breve.

"Hizo dos afirmaciones. En una negó todos y cada uno de los hechos que le imputan, diciendo que es inocente, y en la segunda afirmación recordó que está a disposición de la Justicia como desde el principio", comentó el defensor.

Rivadera, quien todavía estudia el expediente, adelantó que uno de los cuestionamientos que planteará será respecto a la Cámara Gesell. "La segunda Cámara fue en diciembre. Me la estuvieron exhibiendo (en video) y estuvo mal hecha, porque fue un desastre", manifestó.

Además de lo que A. relató ante los profesionales del Poder Judicial, las otras pruebas que el juez tuvo en cuenta para la ampliación de la imputación y el llamado a indagatoria fueron los testimonios de los parientes a quienes la niña les contó primero sobre las presuntas violaciones.

Pascual Celdrán, el abogado de la familia de A., detalló que uno de los primeros parientes con quien la pequeña se abrió fue su abuela. "La mujer después fue al Juzgado, declaró y por eso decidieron hacer una nueva Cámara Gesell, que fue contundente", explicó.

"Ahora el juez, en teoría, tiene 90 días para resolver si lo procesa por este otro delito, pero calculo que lo hará antes, porque la causa tiene ya varios meses en la etapa de Instrucción", presumió.

La resolución del magistrado dependerá de las medidas y pruebas que se produzcan de parte del fiscal y la defensa.

Lo que sí confirmó Celdrán es que uno de esos elementos probatorios no podrá ser una pericia médica que dé cuenta de la violación, puesto que dado el tipo de abuso que describió la criatura no hay forma de que haya quedado un rastro físico que confirme clínicamente que fue abusada, pues esa clase de violación no deja marcas visuales.

Redacción/MGE