Las campanas doblaron por el rugido furioso del thrash metal. Metallica hizo delirar a miles de almas en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires; almas que esperaron dos años para verlos nuevamente en Argentina. La frustración de la cancelación del show previsto para el 2020 fue saldada con creces y dejó la vara muy alta para un espectáculo que, según prometió el líder de la banda, James Hetfield, darán en los próximos años en nuestro país.

La cantautora argentina Marina Fagés tuvo la enorme responsabilidad de dar el puntapié inicial a lo que sería una noche inolvidable de puro rock. Junto a su banda de solo mujeres, Las Epics, hicieron valer el cupo femenino sobre el escenario y si bien algún metalero enojado protestó, las artistas demostraron estar a la altura de las circunstancias. Fagés cantó y tocó la guitarra con una flauta dulce entre sus dedos, e intercaló punk, gritos furiosos y melodías psicodélicas.

Las pantallas se encendieron y la voz penetrante de Josh Kiszka, vocalista de Greta Van Fleet, se sintió en cada rincón del predio. Casi cincuenta minutos de puro hard rock donde variaron hitazos como “Heat Above” del disco que pensaban presentarlo en nuestro país en 2020, “The Battle At Garden’s Gate”; y “Highway Tune”; los más ovacionados por el público argento. Los estadounidenses, lookeados con glitter y atuendos con brillos, agitaron los primeros pogos de la noche y dejaron a punto caramelo las gargantas metaleras a la espera de Metallica.

Pasadas las 21, y como en cada recital de Metallica, “el bueno, el feo y el malo” de Ennio Morricone abrió el show y puso a corear un “ooooh, ooooh” a miles de fanáticos. Lars Ulrich y Robert Trujillo aparecieron sobre el escenario mirándose fijo y sonaron los primeros golpes de la batería de Ulrich y los tonos del bajo de Trujillo.

El repertorio fue estudiado para llevar a recorrer al público por un abanico de emociones: del éxtasis, a la locura y la emoción. Los clásicos, los más esperados, fueron inteligentemente distribuidos a lo largo de las casi dos horas que duró el show.

“Gimme fuel, gimme fire, gimme that which i desire” (dame combustible, dame fuego, dame eso que deseo) gritó James Heitflied al tocar “Fuel”, y se le dio: fuego arriba del escenario, delante y detrás de los artistas, sobre las torres de sonido, en las pantallas, fuego en todos lados. La locura se desató pero la noche recién empezaba. Si Kirk Hammet invocó algún alma perdida con el riff de su guitarra que tenía la tabla ouija grabada, seguro también pogueó. .

No faltó nada, en términos de puesta en escena. Cinemáticas y animaciones audiovisuales, máquinas de fuego, de humo, de láseres, fuegos artificiales y la bandera argentina desplegada en las pantallas centrales. Y no faltó ninguno, en términos de clásicos. Desde “Ride The Lightning”, “One”, “Sad but True”, “For Whom The Bell Tolls”, “Creeping death” hasta “Master of Puppets”, donde falló el micrófono de Hetfield y el vocalista decidió levantarlo en lo alto y dejar que el público cante. Entre temas, Hetfield sacó un mate y dio un sorbo.

Se guardaron lo mejor para el final, como no podía ser de otra manera. Emoción y éxtasis. Emoción con el solo de guitarra de Hammet al inicio de “Nothing else matters”, que varias lágrimas y abrazos grupales provocó. Y éxtasis con “Enter Sandman” donde el despliegue de fuegos artificiales iluminó el campo y el grito de miles se volvió uno.

Para demostrar que la banda hizo la tarea y para sumarle al mate y la bandera otro toque de argentinidad, y sobre el final, Robert Trujillo se despidió cantando “Vamos, vamos, Argentina, vamos vamos, a ganar…”. Si bien Lars Ulrich, sorprendido, le preguntó por el origen del tema, los argentinos sí se sabían la letra a la perfección.