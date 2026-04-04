Crisis por el escándalo de los créditos del Banco Nación

Otro escándalo estalló en el seno del gobierno nacional y que obligó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitarle la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi.

La decisión se precipitó tras conocerse la participación del funcionario en una controvertida nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo, según pudo conocer la Agencia NA.

La salida de Massaccesi —hijo del exgobernador rionegrino Horacio Massaccesi— no responde a una irregularidad técnica en la concesión del crédito, sino a una colisión directa con la "política de austeridad" y el protocolo de "perfil bajo" que Pettovello ha impuesto en su cartera. El exjefe de Gabinete había gestionado un préstamo por un monto aproximado de 420 millones de pesos, una de las cifras más elevadas dentro del listado de funcionarios beneficiarios.

Según trascendió desde el entorno de la ministra, Pettovello tomó conocimiento de la situación el pasado jueves a través de la difusión de los listados en plataformas digitales. La ausencia de una consulta previa por parte de Massaccesi sobre la conveniencia política de acceder a dicho financiamiento, sumado al hecho de que fue el único crédito del ministerio otorgado posteriormente al ingreso a la función pública, selló su destino.

Fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano enfatizaron que la remoción de Massaccesi es una señal de coherencia interna, síntoma que no se ha visto replicada en otras áreas del gobierno nacional (el ejemplo más fresco, las sospechas y denuncias contra el jefe de gabinete Manuel Adorni).

El Ministerio sostiene una doctrina de "tolerancia cero" ante cualquier gesto que pueda ser interpretado como un privilegio por parte de la opinión pública. En este sentido, en los pasillos de la cartera se recordó el precedente de Constanza Cassino, ex subsecretaria de Gestión Administrativa, quien fue apartada de su cargo en octubre de 2024 tras la polémica compra de una cafetera de alto costo para su oficina.

La gestión de Pettovello busca diferenciarse mediante una austeridad que, aseguran, no admite grises.

Aunque el otorgamiento de los créditos hipotecarios del Banco Nación es una operatoria legal, la cúpula del ministerio considera que la toma de deuda por montos millonarios por parte de funcionarios de alto rango "resulta incompatible con el sacrificio solicitado a la ciudadanía en el actual contexto económico".

La llegada de Leandro Massaccesi al cargo en agosto de 2024 no estuvo exenta de tensiones. Su designación se produjo tras la renuncia de Fernando Szeresesky, figura de máxima confianza de la ministra, y en medio de una soterrada disputa de influencia con el asesor presidencial Santiago Caputo.

A pesar de ser considerado un "dirigente de gestión" y haber contado con el aval de Pettovello por encima de otras opciones —como el macrista Lucas Fernández Aparicio—, su permanencia en el cargo se vio truncada en menos de un año. El abogado rionegrino debió sortear inicialmente demoras burocráticas relacionadas con su licencia en la Auditoría General de la Nación (AGN) antes de oficializar su rol, el cual hoy abandona bajo el peso de la controversia.

Con esta renuncia, el Ministerio de Capital Humano enfrenta un nuevo proceso de reconfiguración en su línea jerárquica. La salida de Massaccesi no solo deja una vacante estratégica, sino que subraya la fragilidad de los cargos en una estructura donde la imagen de probidad y el alineamiento absoluto con las directivas de austeridad de la ministra Pettovello son la única garantía de estabilidad.

El tema de los créditos también repercutió en San Luis porque en el listado figuran el diputado nacional Ernesto Nader Alí y el funcionario nacional Alejandro Cacace, que integra el gabinete del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. El exlegislador nacional Cacace, llamativamente no es mencionado en sus publicaciones por los medios que integran el aparato mediático del oficialismo poggista.

Desmentida

El exintendente de La Toma salió al cruce de las publicaciones que se hicieron y que lo vinculan como beneficiario de los créditos: . "Falso. Operación de humo. La verdad sobre mi crédito hipotecario. Ante la difusión de noticias falsas que buscan ensuciar mi nombre, quiero ser claro con los puntanos. No tengo ningún crédito con el Banco Nación. Es una mentira absoluta. Mi única deuda es un crédito UVA que saqué en 2017 como cualquier profesional independiente para tener mi casa. Hoy sufro los aumentos de la inflación como miles de argentinos, sin privilegios ni coronitas".

Fuente; NA y Redacción