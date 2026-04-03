Cinco años de una pasión que tiene el objetivo de hacer bailar

Tras la pandemia, los músicos que acompañaron durante muchos años a Luis Soloa sintieron la necesidad de salir por su propia cuenta a mostrarse como una opción más en la escena de la música tropical de la provincia. Así, hace cinco años, lo que era el “Grupo Pasión” se convirtió en “Los pasioneros” y el baile retomó su ritmo.

Para celebrar el primer lustro de vida la banda liderada por Ernesto Sosa y Claudio Castro se presentará en “Las palmeras multiespacio”, el amplio salón de la avenida España, el sábado 4 de abril. Lo acompañarán "Los tropicales del norte” y “La Roger band”.

Sosa, tecladista de la agrupación, sostuvo que el objetivo del grupo es el baile de sus seguidores y que para eso trabajan tanto en los shows en vivo como en las grabaciones que hicieron en La Casa de la Música, de Villa Mercedes

A Ernesto –responsable también de la producción musical- y Claudio, el cantante, se suman Augusto Becerra en la segunda voz, Sebastián Martínez en las congas, Santiago Argüello en las timbaletas, Nahuel Godoy en la güira y Santy Miranda en la percusión.

Además de tocar en varios puntos de San Luis como los carnavales de Justo Daract, “Los pasioneros” tuvieron un verano con muchas actuaciones en otras provincias, ante la decisión de no tocar en los festivales locales. “La semana pasada estuvimos en Río Cuarto y la gente nos recibió muy bien. Vamos a volver en mayo”, dijo Sosa, quien recordó que en el festival de La Paz, en Mendoza, tocaron la misma noche que “La Konga”.

La base del grupo está los fines de semana en el Salón Vial y en Las Palmeras, que los recibirá para la celebración del sábado 4, con entradas a 8 mil pesos que se venderán en la boletería a partir de la medianoche.