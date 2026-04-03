Un laberinto de girasoles en el pecho

A cuatro años de su primera visita a la provincia, el uruguayo Cardellino renovó un vínculo incipiente aunque constante con los puntanos. Como aquella primera vez, el público coreó las canciones, pidió algunas y se entregó a un carisma extraño, de distante dulzura, de compromiso afectivo.

El compositor cambió el bar de la avenida Illia donde tocó aquella vez por “Comuna”, con lo que mostró su crecimiento en la convocatoria a la vez que un repertorio agrandado, variado. Y mantuvo o superó, como un escalón de su carrera, la relación con la gente. “Hay una energía muy fuerte acá”, dijo sobre el escenario, del que se bajó dos veces para cantar entre los espectadores.

En otro tramo del show, el cantante invitó a bailar la bachata “No preciso pari” a seis chicas del público que tuvieron su momento de cercanía con el artista, siempre atento a complacer a sus seguidores.

Asiduo usuario de redes sociales, el oriental hizo un vivo en Instagram por la tarde del jueves en la prueba de sonido pero también, por error, uno desde el mismo recital. Por las mismas redes había convocado en la semana a músicos puntanos que quisieran oficiar en la apertura del concierto, un mérito que finalmente recayó en Barba roja.

Sin ningún tipo de pudor, Cardellino fue del reggaetón al rock y del blues a la balada, en temas que consiguieron entrar en la memoria de la gente, como “Ahora”, “Quién pudiera?”, “Café” y, fundamentalmente “Cursi” y “Conversaciones con el techo”, una tierna historia de noches sin amor e infancia con recuerdos.

Así como sucedió en medio del concierto, Cardellino -que durante el show tocó la guitarra, el teclado y la batería- se fue con el reparto de girasoles a su público, otra demostración de cariño de un artista que sabe cómo se debe tratar a alguien que escucha su música.



