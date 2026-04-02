Folclore tras el prisma de la música de cámara

Un puntano, un cordobés y un santiagueño conforman “Agitato trío”, un conjunto de música de cámara que en su nuevo espectáculo, “Pulso argentino”, traducen a su estilo los clásicos del folclore argentino. El encuentro será el sábado a las 20 en la sala Berta Vidal de Battini.

El violinista Juan Pablo Fabré es el representante puntano de la agrupación que cuenta con numerosas presentaciones en todo el país. Ahora la llegada es con un show que propone un recorrido por la tradición nacional, con obras de Tito Francia, Los hermanos Ábalos, Astor Piazzolla y Carlos Guastavino, entre otros.

Arreglos y versiones inspiradas en los clásicos folclóricos toman nuevos rumbos con la intepretación que Fabre hace con sus compañeros, el pianista Pablo Jiménez y el chelista Catriel Luna, quienes invitan a redescubrir la escencia de la música nacional con una ejecución acorde a su estilo.

Los puntanos tuvieron la oportunidad de disfrutar de “Agitato” el año pasado, en un soberbio concierto que dieron en el auditorio Mauricio López. Ahora llegan con una propuesta diferente pero el mismo talento.

“Pulso argentino” tiene zambas y chacareras, abordados con sensibilidad contemporánea y la elaboración artística de un trío que conoce y practica la delicadeza. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Alpogo.com.

Al día siguiente de su show en San Luis, el trío se presentará en el festival “Música clásica por los caminos del vino” en el Teatro Independencia de Mendoza.