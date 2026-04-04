En menos de 2 meses, robaron 3 veces en un comercio que está frente a la Policía

Una situación que puede ser considerada como desesperante están atravesando los propietarios del maxi kiosco “Los Hermanos” de la ciudad de San Luis. El motivo es porque nuevamente fueron blanco de un hecho de inseguridad: tres en menos de 2 meses.

Pese a que el comercio está ubicado en avenida Riobamba, entre Esteban Adaro y Martín de Loyola, justo frente al sede policial de Accidentología Vial, los delincuentes actúan con total impunidad. Entraron a robar el 13 de febrero, el 31 de marzo y ahora este viernes 3 de abril.

Los dueños del local sienten que son víctimas de un ensañamiento. En casos similares en la zona, algunos comerciantes han llegado a denunciar hasta siete ilícitos en un solo año.

Los delincuentes no tienen un modus operandi definido porque depende de las circunstancias. Suelen actuar durante la madrugada y aprovechando momentos de poco movimiento. En algunos ‘golpes’ entraron a los negocios tras forzar las rejas y persianas. En otros hechos directamente entran, fingiendo ser clientes, y mediante amenazas con armas de fuego, se apoderan de dinero y de mercaderías.

La reiteración de estas situaciones, han generado un estado de angustia y miedo constante. En algunos comerciantes la inseguridad que sufren los ha llevado a analizar si siguen trabajando o bajan las persianas definitivamente.