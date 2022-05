El judo de San Luis sumó 9 medallas en Villa Carlos Paz

La Federación Sanluiseña de Judo cosechó 9 medallas en el Campeonato Nacional Apertura 2022, que se desarrolló en Villa Carlos Paz. Los puntos altos estuvieron en Keisy Perafán, Tobías Coronel y Angus Maldonado, quienes lograron la presea dorada, cada uno en su categoría.

Además informaron que el presidente maestro Sergio Andino fue promovido de VI (sexto) al VII (séptimo) DAN, siendo el unico en la provincia en conseguir esta graduacion lo que posiciona a San Luis -en su dirigencia- como uno de los grados mas altos de la Confederación Argentina.

"Fue una experiencia muy linda para todos y más allá de las medallas, lo positivo fue el rendimiento que lograron; los chicos han progresado mucho. Por mis actividades no puedo verlos mucho, pero se nota el compromiso que le ponen. Estoy orgullosa", detalló Keisy, ganadora en la categoría senior femenino (SF) -48 kilogramos, quien además confió: "Luego del Panamericano no estaba muy bien, estaba triste. Fueron muchos meses de entrenamientos y torneos, y lamentablemente no conseguí el objetivo, que era sumar una medalla. Sabía que de conseguir un buen resultado se nos iban a abrir muchas puertas y no se dio, así que no sé adónde voy a competir".

Agustín López, el entrenador del Dojo Bushido, comentó: "Entrenamos a conciencia durante mucho tiempo y gracias al acompañamiento de la Secretaría de Deportes logramos entrenar en el Ave Fénix. Esto nos sirvió mucho para llegar de la mejor manera al Campeonato Argentino".

Ippon. Angus Maldonado consiguió el oro en la división novicio hasta 90 kilos.

"Conseguí la medalla de oro en el Argentino y estoy muy orgulloso. Tuve que competir contra 3 oponentes: dos de Santiago del Estero y el último de Buenos Aires. Me sentí muy cómodo, estuve entrenando muy duro y logré el objetivo. Fue como una revancha, ya que el año pasado no obtuve el resultado que buscaba. La verdad es que me sentí muy feliz por la actuación", sentenció Angus Maldonado, vencedor en la categoría cadete novicio masculino de hasta 90 kilos.

Además de Perafán, Maldonado y Coronel, se subieron al podio con la medalla de bronce: Aldo Torres, en la categoría infantil B -44 kilos; Tobías Coronel, en la categoría cadete novicio masculino -60 kilos; Alejandro Maturano, en la categoría junior novicio masculino -73 kilos; Martina Ojeda, en la categoría cadete femenino (CF) -57 kilos; Agustina Lahiton, en la categoría senior femenino -52 kilos, y Agustín López, en la categoría senior masculino -60 kilos.

"Queremos agradecer nuevamente y siempre el acompañamiento de todo el equipo de la Secretaría de Deportes por brindarnos la movilidad, los alojamientos y la alimentación durante la competencia para poder representar a la provincia. Esto nos permitió asistir con 13 judocas y obtener 9 medallas", cerró el profesor López.