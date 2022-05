La llegada de Mercedes D’Alessandro a San Luis fue para disertar el jueves 12 de mayo junto a la secretaria de Finanzas del Gobierno de San Luis, Cecilia Badaloni, sobre “Juventudes, dinero y finanzas”, en la primera charla del ciclo que organiza la Fundación Luminar junto a la Secretaría de las Juventudes y la Municipalidad de San Luis.

Pero Mercedes ha construido buena parte de su prestigioso recorrido profesional abordando la economía y los temas de ese campo y de otros conexos desde la perspectiva de género. De hecho, hasta fines de marzo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Llegó a esa cartera en 2020. Fue la primera vez en la historia de ese ministerio en que se creaba un espacio institucional para orientar la programación económica con perspectiva de género y Mercedes tuvo la misión de fundarlo.

Previo a la disertación, recorrió el Centro Cultural “José La Vía” de San Luis, charló durante algunos minutos con periodistas y explicó por qué es relevante hablar de la relación de las juventudes y de las mujeres con la plata y las finanzas.

“Es importante hablar de esto porque el dinero te da autonomía económica, y la autonomía económica es la base para tener una vida libre, independiente, para proyectarte y pensar. Las feministas trabajamos mucho el vínculo de las mujeres con el dinero porque está cargado de estereotipos y de prejuicios. Una mujer que quiere ganar dinero no se ve tan bien como un hombre que quiere ganarlo”, dijo.

Según estos arquetipos, lo máximo a lo que las mujeres pueden aspirar es a ser buenas madres, y los hombres, a obtener grandes ingresos para cumplir bien con el rol de proveedor del hogar, refirió. Así, “parece que las mujeres tienen que estar mediadas por un varón. Una mujer que no tiene dinero y es víctima de violencia de género en su casa no se puede ir o no sabe qué hacer con les hijes si se tiene que ir. Tener dinero, tener tu autonomía económica te puede permitir también esa libertad de los vínculos”, expresó.

“A eso también podemos pensarlo en las y los jóvenes, que empiezan a adentrarse en el mundo laboral, en cómo va a ser su integración al sistema económico y productivo de un municipio, de su provincia, de su país. En ese sentido, empezar a relacionarse con el dinero y comenzar a entender forma parte de ese camino de autonomía económica”, cerró.