Inclusión: este lunes arrancan las inscripciones en Villa Mercedes

Este lunes y el martes los beneficiarios de Villa Mercedes podrán reempadronarse al Plan de Inclusión Social. El horario será de 8 a 15 en el Parque La Pedrera. En la primera semana de reinscripciones en la ciudad de San Luis, el 90 por ciento de los beneficiarios optó por continuar en el plan.

"Hemos concluido la primera semana en lo que abarcaba el reempadronamiento del Plan de Inclusión Social abocado exclusivamente a la ciudad capital de San Luis, con un balance súper favorable, una asistencia de más del 90% de los beneficiarios. Además hubo rapidez en lo que hace al trámite, que no se demoraba más de cinco o diez minutos para optar, firmar y retirarse de las instalaciones del ministerio", señaló la jefa del Programa Política Social y Desarrollo Humano, Laura González.

Afirmó que el 90 por ciento de la ciudad de San Luis equivale a alrededor de 13.700 personas. El plan en total tiene unos 26.500 beneficiarios.

"Esta semana ya vamos a comenzar a recorrer el interior provincial, arrancamos el día lunes por la localidad de Villa Mercedes. El martes puede ir aquel remanente de los que no pudieron asistir el lunes. A su vez, ese día empezamos también con el Departamento Ayacucho, con cuatro localidades principales o cabeceras, que son Quines, Luján, Candelaria y San Francisco del Monte de Oro. Aquellos que vivan en parajes o localidades cercanas deben dirigirse para reempadronarse a alguna de estas cuatro localidades, la que le quede más cercana a su domicilio", explicó la funcionaria.

En el gobierno provincial aclararon que los que elijan no reempadronarse y salir del plan, cobrarán por tres meses el beneficio Aporte No Remunerativo.

"En el caso de que no hayan podido asistir la semana pasada o esta semana a los lugares, localidades y horarios que hemos determinado mediante el cronograma que ha sido publicado, con una acreditación o justificación podrán optar después del 3 de junio en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Cabe aclarar que el tiempo máximo para elegir por sí o por no es el 9 de agosto, cuando se cumplen los 90 días corridos desde que comenzó el reempadronamiento, según lo que marca la ley. A partir de ese momento, se entenderá que aquel que no manifestó su voluntad ha optado por un no", aclaró González.

Quienes se reempadronen tendrán que cumplir con la nueva normativa, que indica que estarán permitidas hasta tres faltas injustificadas por año, y la jornada laboral será de entre seis y ocho horas. Además, será incompatible este beneficio con otros de los gobiernos nacional, provincial o municipal, excepto la Asignación Universal por Hijo (AUH). El objetivo de la nueva reglamentación es que los beneficiarios logren insertarse en el mercado laboral.

Convenio. Educación pondrá a disposición establecimientos para que los beneficiarios finalicen sus estudios.

Cronograma de esta semana

Aparte de las fechas y horarios de Villa Mercedes, durante esta semana el reempadronamiento se realizará en otras localidades. El trámite se hará en diferentes lugares, pero pueden acercarse beneficiarios de zonas cercanas.

El martes, en el Salón Municipal de San Francisco del Monte de Oro podrán inscribirse de 8 a 11. El mismo día y horario, los beneficiarios podrán realizar el trámite en el Club Unión Quinense de la localidad de Quines.

De 12 a 15, el martes podrán anotarse en la Terminal de Luján los beneficiarios de esa localidad y de Alem. El mismo día y horario, la gestión podrá realizase en la Biblioteca Municipal de Candelaria.

El jueves, de 8 a 12, los beneficiarios tendrán la opción de reinscribirse en el Centro de Convenciones de La Punta; mientras que de 13 a 15 el reempadronamiento se realizará en el complejo Ave Fénix de Juana Koslay. Durante esta jornada recibirán también a beneficiarios de Donovan, Potrero de los Funes y El Volcán.

Por último, el viernes de 8 a 11 la reinscripción se realizará en la Escuela Generativa de La Toma. De 12:30 a 15:30 los beneficiarios de El Trapiche podrán acercarse al SUM del hospital de esa localidad. De 12:30 a 14, el reempadronamiento será en el Salón Comunitario de La Carolina.

Educación

El reempadronamiento se debe a que la nueva ley marca una serie de cambios en el beneficio y será obligatoria la capacitación en oficios en la UPrO o en la Universidad de La Punta (ULP). Los beneficiarios también tendrán la posibilidad de finalizar sus estudios primarios o secundarios.

El ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich, y su par de Educación, María Eugenia Cantaloube, firmaron un convenio para que los beneficiarios de Inclusión puedan terminar sus estudios.

El sistema educativo pondrá a disposición establecimientos que tengan la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, y de Escuelas Públicas Digitales de Adultos (EPDA), a través del Plan FinEs.