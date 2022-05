Todo marcha viento en popa

Las oportunidades que se encuentran a la vuelta de la esquina no se deben desaprovechar, y Alejandro Aguilera lo demostró cuando no titubeó frente a la propuesta que le llegó desde la compañía de cruceros MSC, que lo convocó a principios de abril para trabajar como sesionista y recorrer el mar Mediterráneo con su guitarra y su talento.

Eran la hora y el día indicado. Alejandro contaba con un trabajo estable y proyectos en San Luis vinculados con la Escuela de Música de la ULP, pero su sueño lo esperaba al otro lado del mundo y debía ir tras de él.

El llamado llegó y el estómago y la cabeza se pusieron alertas ante tantas sensaciones nuevas. Los trámites comenzaron a moverse, pidió permiso en el trabajo, se despidió de sus afectos y junto a su instrumento y la soledad partió en el primer avión que lo llevó al Viejo Continente.

"Mandé una postulación para trabajar y no tenía suerte. Justo salió un puesto para cubrir a un músico que no podía asistir y no dudé en decir que sí. Preparé los papeles y las valijas y salí sin pensarlo", contó Alejandro desde el hall del crucero, uno de los pocos lugares donde tiene buena señal de internet, motivo para disfrutar de lleno la experiencia, que ya lleva un mes de viaje y desde el 7 de mayo se encarga de alegrar y musicalizar las veladas de los pasajeros.

Es una oportunidad para crecer y volver renovado. Son momentos que te ensanchan la experiencia. Alejandro Aguilera

Alejandro se llevó también un repertorio de canciones de San Luis que quizás pueda mostrar en algún momento del viaje. Pero no aseguró nada. Está sujeto al repertorio de su compañera Yanina Love, que llegó de Buenos Aires con el mismo sueño que Alejandro.

"Estoy pendiente cuando puedo de lo que sucede en San Luis, cómo están mis familiares y también mis colegas", expresó el artista, quien en los momentos de buena señal, comparte y difunde los recitales que se realizan en su tierra.

Pero no solo la experiencia la vive dentro del crucero con el inmenso mar de fondo, también en cada puerto donde llega. Alejandro ya pasó por Francia, Hamburgo, Noruega, Irlanda, entre otros. "Conocí paisajes enamorables. Montañas, lagos, lugares turísticos y pueblos mágicos. Estoy muy contento, cada puerto es una nueva aventura", agregó Aguilera, que siente un privilegio por trabajar y conocer el mundo.

Otro momento maravilloso que vivió Aguilera arriba del crucero fue la celebración de su cumpleaños. La primera vez que lo transita sobre el mar. También, para el Día del Himno Nacional interpretó sus estrofas y le rindió homenaje a la distancia. "Motivos me sobran para ser feliz", contó.

Aguilera no es el único puntano que le dio una oportunidad al trabajo en cruceros: el dúo Sol y Fe también recorrió el mundo subido a un inmenso barco.

"Es una gran oportunidad para crecer, motivarse y volver renovado. Son momentos que te llenan el alma y te ensanchan la experiencia", concluyó Aguilera.