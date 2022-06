Empresas de transporte admiten que ya agotaron sus reservas de gasoil

Escasez. Aunque hay expendedoras que reciben productos, en el sector afirman que la distribución no alcanza. Foto: Inés Cobarrubia

Parece una historia repetida, pero el devenir del conflicto con el combustible genera un embudo complejo cuyo eje de confracción es el desabastecimiento. No pocos referentes de diversos sectores coinciden en que la falta de gasoil en San Luis, al igual que en el resto del país, es seria; y ese escenario pone en vilo al servicio de transporte público. Aseguran que las empresas deciden esta semana si deben recurrir a un reordenamiento de las frecuencias.

"El panorama es muy crítico. Nuestras cisternas están en cero litros, estamos dependientes exclusivamente de lo que nos pueden entregar las estaciones de servicio. Ayer (por domingo), conseguimos en una expendedora, hoy (por lunes) nos prometieron en otra, pero continúan las dificultades y por lo que hablamos con los proveedores, la solución no está cerca, no hay una acción real", opinó el gerente de Blanca Paloma, Roberto Pérez.

Esa firma interurbana conecta diversos corredores del interior con las ciudades claves de la provincia. Lo que atraviesa su empresa es un punto de referencia que grafica lo que puede experimentar el resto. En la consulta con distintas compañías, se advierte que el conflicto es el mismo para la mayoría.

Afirman que se consigue gasoil a granel, pero indican que los precios están por las nubes.

La operatividad es el meollo de las acciones futuras. Actualmente, varias firmas tuvieron que disponer de personal para recorrer el territorio provincial en una peregrinación para conseguir combustible. Además, los propios choferes utilizan tiempo extra en sus turnos para buscar gasoil estación por estación.

Así, una reestructuración de las frecuencias será una consecuencia inevitable. El jefe del Programa Transporte de la Provincia, Jorge Rodríguez, indicó que hasta el cierre de esta edición ninguna prestataria hizo alguna presentación formal para reducir recorridos. No obstante, reconocen que el problema con el abastecimiento está latente.

"La situación del combustible es tal como la informan: no hay. Es imposible trabajar de esta manera, esa es la realidad", señaló el dueño de la empresa Juana Koslay, Javier González.

"No será caprichoso plantear una reducción o acomodar frecuencias, será una obligación. No habrá alternativa", Roberto Pérez.

En la gerencia de Panamericana destacaron que tienen destinado un batán para recorrer la provincia en busca de gasoil. Por el momento han conseguido unos pocos litros que permitieron sostener el servicio, sin embargo no saben hasta cuándo pueden aguantar la operatividad.

Aseguran que esta semana es definitiva: "Nuestra decisión es ver cómo transcurrirán estas horas. Es una cuestión de difícil resolución. Veremos qué sucede entre martes (hoy) y miércoles (mañana). Lo que nos dicen los proveedores es que es muy complicado que esto tenga una solución a corto plazo. Gasoil a granel aparece, pero a un precio incomprable, no cierra la ecuación, sobre todo al tener nuestras tarifas reguladas. No será caprichoso plantear una reducción o acomodar frecuencias, va a ser una obligación. No habrá alternativa”, aseveró Pérez.

En definitiva, por el momento el servicio se mantiene, pero todo queda a suerte de las expendedoras, que atraviesan un momento de inestabilidad total. "Hasta ahora hemos logrado operar en el día a día con lo poco que conseguimos, pero de seguir esta situación habrá que hacer un planteo firme en Transporte, acorde a la provisión de combustible a la que podemos acceder", insistió el titular de Blanca Paloma.

Este conflicto avizora obstáculos económicos. Por un lado, el esfuerzo por sostener el servicio demanda mayor capacidad, pero además el problema próximo será la afectación sobre la recaudación.

Ahogo

En la voz directa de los principales protagonistas del escenario, todo parece conllevar a una asfixia financiera. Aunque (a cuentagotas) llegan algunos camiones con combustible, la capacidad arriba reducida: lo poco que consiguen no alcanza a durar más que un día y medio, tres en una mirada ultrapositiva. La atmósfera complica paulatinamente a las naftas.

"Lo que ocurre es gravísimo. Evidentemente durante todo este tiempo se creyó lo que manifestaba el gobierno nacional, pero la realidad es que no se vende ningún producto. Actualmente hay problemas con la nafta. Los camiones vienen con cisternas compartidas, entonces al no traer gasoil tampoco abastecen otros combustibles", manifestó el titular de la Cámara de Expendedores y Afines de San Luis, José Gianello.

Si bien en varias estaciones de la ciudad abastecen con normalidad otros productos, temen que el empeoramiento se pueda extender hacia la masa total de las firmas petroleras.

"El único que puede resolver esto es el gobierno nacional, ya sea con un incremento en el precio del combustible en el plano internacional o la decisión de perder dólares con la importación. Sea cómo sea, ya es tarde para la medida que se pueda tomar", lamentó.

"Vamos al quiebre directamente. Si esto sigue así se vendrán suspensiones, recortes de personal. Hoy es muy alto el costo de las estaciones. Por segundo mes se hace insostenible", añadió Gianello.

Redacción/MGE