Resignación y enojo ante un nuevo incremento del gasoil

“No tenemos respiro”, le dijo a El Diario de la República un trabajador rural que prefirió no dar su nombre, ayer, luego de que se aplicara el aumento del 12% del gasoil a nivel nacional mientras cargaba $15 mil de gasoil para su camioneta. Afirmó que justo cuando llegó a la estación se enteró de la suba. “Esto ahora me impacta de lleno; me mata. Gasto un montón en este combustible y no me queda ganancia, además soy monotributista. Las cosas suben, menos los sueldos, entonces es casi imposible. Esto está cada vez peor”, se quejó.

En Shell la nafta súper y V-Power quedaron en el mismo precio que mayo: $131,2 y $162,3; mientras que las variedades que sufrieron el incremento de un poco más del 12% fueron Evolux diésel y V-Power diésel: $146,9 y $198,6.

“Encima que suben el gasoil una barbaridad, porque el valor que pusieron ahora es muy elevado, te lo están restringiendo. Con 4 mil pesos solo ando dos días. A los que trabajamos nos limitan”, explicó Claudio Parra, mientras cargaba diésel común en su utilitario. Dijo que con esa cantidad de dinero solamente le alcanza para 29 litros, cuando el tanque de su transporte es de 70 litros.

Parra trabaja de lunes a viernes en su transporte escolar. Cobra $9 mil el servicio y asegura que desde marzo que no actualiza el monto, algo que no pasa precisamente con el valor de los combustibles. “Por mes gasto $30 mil en gasoil. Esta vez no quiero hacer la cuenta porque me tengo que ajustar al nuevo aumento. A mí ya no me sorprende; estoy resignado”, contó. Anteriormente, el trabajador cargaba en la estación de YPF ubicada en avenida Sarmiento porque “era más barata y había diésel 500”, pero dijo que desde que comenzó a haber desabastecimiento de gasoil la comenzaron a vender más cara. En algunas estaciones de la capital provincial siguen los carteles que dicen “no hay gasoil”.

La cartelera desde anteanoche en la petrolera de origen estatal tenía los nuevos precios: la nafta no fue retocada; súper $128,7 e Infinia $160,7. Sí hubo incrementos en el diésel 500 $136,8 y Euro $189.

Lucas Quiroga, mientras esperaba que lo atendieran para cargar el tanque de su auto, contó que la suba golpea su labor, ya que es camionero. “Este aumento afecta un montón a mi trabajo, aunque por el momento no se ha dicho nada de un nuevo paro en el sector”, dijo. Además, cree que el ajuste se trasladará a la mercadería.

Además explicó que, como camionero, es una lucha del día a día conseguir algo de gasoil, porque directamente “no hay”. También afirmó que experimentó restricciones a la hora de cargar en las estaciones.

En la estación de servicio Axion ubicada en avenida Illia, los precios cambiaron a partir de las 00 del viernes. La nafta súper y Quantium quedaron con el mismo precio que en mayo: $135,1 y $167,3; mientras que el gasoil sí se escapó en sus valores: el litro de diésel está a $164,6 y el de Quantium diésel a $202,8.