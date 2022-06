Lisandro Gómez Quintero: "Lo que estamos viviendo es algo fuera de lo común"

Cada quien lo vivirá a su forma y como pueda. Habrá quienes estén maravillados por el presente de película y otros que no podrán más con la ansiedad y querrán adelantar las manecillas del reloj para que el partido sea ya.

Lisandro Gómez Quintero, con sus jóvenes 26 años, mezcla bien sus sensaciones y le da un espacio a cada cosa, a poco más de 48 horas del segundo punto de la serie entre GEPU y La Unión de Colón (Entre Ríos), por la final de la Conferencia Norte del Torneo Federalde Básquet, que depositará a uno de los dos equipos en la próxima Liga Argentina, segunda categoría del deporte a nivel nacional.

"Creo que tenemos que hacernos el tiempo para disfrutar, porque esto que estamos viviendo no es algo normal. Salvo Gustavo (Acosta) y Bruno (Pérez), todo el resto nunca estuvo ni cerca de jugar una instancia como esta por un ascenso. Seguimos concentrados en nuestro objetivo, pero es lógico que tengamos nuestro momento de disfrute. Por ahora no me dio ansiedad; seguro el jueves va a empezar a jugar eso en el cuerpo ", describe "Licha".

En la serie de semifinal de conferencia ante el club Belgrano Cultural y Deportivo, Lisandro fue el factor X. Indescifrable para los rivales y decisivo tanto en ataque como en defensa. En el partido en Colón, Entre Ríos, en la final, el escolta tuvo una de las valoraciones más altas del juego, ya que fue el único en firmar un doble dígito con 11 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y 2 balones recuperados.

"En lo personal, no estoy pendiente de mis números. Sí puedo asegurar que no tuve una buena serie ante Talleres de Tafí Viejo, porque su entrenador me dirigió y me conocía. Pero tengo clara cuál es mi función en el equipo. Sabemos que tenemos mucho gol en Hans (Feder Ponce), en Gustavo (Acosta), en Gustavo Marozzi, quien tiene una gran mano, y en Juan (Mena), quien maneja un poco los hilos. Me pone contento cuando sumo, pero lo único que quiero es que el equipo gane y siga pasando de fase", contó Gómez Quintero.

Sobre la visita a Colón, donde el "Lobo" tomó mucha distancia de su rival (hasta 24 puntos) en un momento determinado del partido, "Licha" lo tiene claro: "A mi entender, el partido en Colón fue uno de los mejores que tuvimos en el año. Hicimos un trabajo muy completo y justificamos la diferencia y la victoria".

Lisandro es nacido en San Juan, pero su familia se radicó hace más de 20 años en Misiones; de todos modos, eso no impide que todos los partidos la sienta cerca, ya que sus padres y hermanos no se pierden ningún partido a través del streaming y están en permanente comunicación.

Pensando de lleno en el juego 2 de la serie final, el atlético perimetral de 1,85 metro tiene una idea de lo que puede pasar. "La Unión es un buen equipo, por algo llegó a esta instancia en la que solo somos cuatro equipos. Creo que ellos van a venir a jugarse todo el viernes, conscientes de que si no lo hacen no habrá mañana. Tenemos que saber bajarles esa intensidad y proponer nuestro juego".

En el final, guardó un párrafo para el empuje y la locura de la gente de San Luis, que impulsa al "Lobo" en las últimas presentaciones. "El apoyo de la gente es un arma clave. En mi carrera me ha tocado tenerlo a favor y en contra, y te puedo asegurar que no es sencillo abstraerse de todo un estadio silbándote, y es increíble jugar con ese ambientazo a favor. Es muy lindo el apoyo que recibimos en estos últimos partidos y el viernes seguro será igual o mayor", cerró Lisandro.

Ya fue uno de los mejores de visitante. Ahora, con su aporte, muchas veces silencioso pero efectivo, intentará funcionar como un engranaje certero en la máquina en la que se ha convertido el GEPU del "Lobito" Fernández. El equipo que no para de soñar con la gloria y que sigue trabajando durísimo para conseguirla.

Entradas a la venta

Vislumbrando una demanda descomunal, el club Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos pone a la venta desde este miércoles las entradas para el Juego 2 de la serie en el "Emilio Perazzo".

En caso de que GEPU salga victorioso, conseguirá el ascenso a la segunda categoría y, como pasó en los 90', nadie querrá perderse esos encuentros.

Las entradas tendrán un valor de 300 pesos para las tribunas populares y 500 para las plateas, valores más que accesibles, que este mismo miércoles ya se agotaron.

El expendio se dará en la secretaría del club, en Tomás Jofré y Rivadavia, de 17 a 20, tanto hoy como mañana.

Redacción / NTV