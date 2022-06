Asalto, persecución y golpes en una vinoteca de la capital puntana

Uno de los propietarios de la vinoteca La Taberna, situada en Juan Gilberto Funes y Colón, se encontró con una insólita situación al llegar a su local: halló a dos delincuentes mientras asaltaban a uno de sus empleados. "Si venís a descargar, pasá más tarde, porque no está el dueño y no nos pagaron el sueldo", le dijeron.

El hecho se registró cerca de las 18:15 de ayer, cuando un hombre y una mujer irrumpieron con un arma blanca y maniataron al vendedor mientras sustraían sus pertenencias.

Casualmente, uno de los dueños del local, de apellido Gatti, llegó en su camioneta Chevrolet S10 con mercadería para reponer el stock, aunque al intentar ingresar, el delincuente atinó a cerrar la puerta.

Tras recibir la inédita respuesta del ladrón, comprendió que algo no andaba bien. "Inmediatamente me di cuenta de que se trataba de un robo. Intenté arrimarme a la camioneta para buscar algo para defenderme, aunque se dio cuenta, me siguió y en eso sacó un cuchillo y me intentó apuñalar. Mientras, subió al vehículo conmigo", aseguró el damnificado.

Durante el forcejeo, que se extendió por algunos metros, el propietario del local recibió una herida en una mano, aunque pudo sacarse de encima al malviviente.

"Se fugaron por ruta 3 a pie mientras yo los perseguía con el vehículo. Encontré a una de las chicas que iba con ellos, le saqué una foto y la perdí de vista. A los metros había unos efectivos y les avisé, pero no los pudimos encontrar", relató. Los sospechosos finalmente lograron fugarse.

No obstante, la Policía secuestró una mochila que pertenecería a los asaltantes y, a unos 50 metros del comercio, incautó un cuchillo tipo carnicero con el que cometieron el robo.

A su vez, fuentes oficiales comunicaron que el vendedor había sido atado con precintos y que lo socorrieron vecinos.

Además, trascendió que el damnificado denunció el faltante de su celular, dinero y algunos objetos personales.

