A una mujer le sustrajeron $215 mil de su cuenta del Supervielle

La sangría sigue. No para. Y se extiende entre clientes puntanos. Ayer fue el turno de una mujer que padeció la sustracción de su salario y sus ahorros de muchos meses. En varios movimientos la despojaron de $215.000 que tenía a resguardo en su cuenta sueldo del Banco Supervielle. Señaló que hasta el cierre de esta edición nadie de la entidad le había dado una respuesta concreta sobre lo ocurrido con su dinero.

Se trata de Valeria Sosa, una docente que vive en la ciudad capital y que el jueves pasado sufrió el robo de casi toda su plata: eran las 16:57 cuando ingresó a ver el saldo de su cuenta a través de home banking y tuvo que mirar dos veces los números para constatar que la habían estafado. Alguien le sacó $215.000 de los $218.000 que ahorraba.

Presa de la bronca y la angustia, trató de revisar qué había ocurrido y entre los detalles de su home banking vio que manos inescrupulosas habían pagado varios servicios muy caros que ella no había contraído.

El caso de la mujer es otro de tantos que surgen día a día en toda la provincia. Lo que comenzó como un robo vía internet de grandes sumas de dinero a empresarios locales ahora se trasladó a trabajadores —del ámbito público como del privado— que son despojados de sus salarios.

"De una manera, no lo sé, me entraron a mi cuenta sueldo y pagaron servicios carísimos, de valores muy altos que no son míos. No son deudas mías. Usaron mi home banking para pagarlos, pero no fui yo. Esto pasó a las 16:57 según pude comprobar", contó, entre lágrimas, Sosa a medios periodísticos locales. La docente lloraba de impotencia y amargura en la puerta de la sede central del Banco Supervielle, en Vía Rivadavia y Pringles, mientras los primeros clientes entraban a hacer sus diligencias.

"Usaron mis claves. Necesito que respondan, voy a hablar con el gerente para que me den una solución. Me dejaron solo 3 mil pesos para vivir. Estoy desesperada", agregó la nueva víctima de robos digitales que vienen padeciendo decenas de clientes del Banco Supervielle.

"Estoy muy enojada, muy angustiada, porque no sé qué voy a hacer. Esto no solo pasa conmigo, ya hay mucha gente con el mismo problema. Trabajadores de la Administración Pública o gente que trabaja en empresas privadas que han sido estafados. Uno se siente desprotegido porque nadie te brinda una salida", subrayó.

"Soy docente, tengo una familia. Soy mamá de tres hijos, soy el único sostén de mi casa. Pago mis gastos, mis cuentas, como todos y ahora solo me quedan tres mil pesos. Es lamentable", afirmó presa de la bronca y la tristeza.

"Lo peor de todo es que es mi dinero, me robaron mi plata. Entraron a mi cuenta y pagaron cosas de una manera exorbitante, los movimientos fueron tremendos. Yo no debía esos servicios y encima en el Supervielle a la gente perjudicada les dicen que les responderán dentro de veinte días. No hay ningún respaldo por parte del banco para la gente que cobra sus sueldos o tiene sus ahorros aquí", dijo Sosa.

Entre los pasos a seguir, la docente adelantó que hará la denuncia en la Policía y seguirá todos los pasos para que la entidad bancaria le devuelva su dinero. "Ahora tengo que hacer la denuncia porque me han estafado, me han robado. Hablé con otra gente y es mucha la que ha sufrido esto. Es nuestro dinero, somos gente de trabajo y nadie te da una respuesta. Es lamentable lo que se vive en este banco", agregó Valeria entre lágrimas.

Su caso es otro de tantos que han surgido en los últimos días. El Diario de la República intentó comunicarse con el área de gerencia de la entidad bancaria denunciada, pero no tuvo respuestas a pesar de la insistencia.

