El viernes pasado Pamela, vecina de San Luis, denunció que le robaron 340 mil pesos de sus cuentas del Banco Supervielle y aún espera una respuesta de la entidad.

“Entré a la aplicación del Banco Supervielle el viernes y me di cuenta de que no tenía mi dinero, tengo dos cuentas vinculadas y en ambas me habían robado”, dijo la mujer en comunicación con El Diario.

Además, indicó que el dinero de sus cuentas fue utilizado para pagar servicios. “Miré los últimos movimientos y me decía que había distintos pagos de tarjetas, movimientos que yo nunca había hecho porque en ese horario me encontraba trabajando”, añadió.

La víctima de la estafa contó que primero hizo el reclamo por teléfono y estuvo desde las 15 hasta las 19 tratando de comunicarse con el 0800.

Luego, decidió hacer la denuncia en la Comisaría 2ª y acercarse al Banco Supervielle: “Me dijeron que había pasado poco tiempo desde el reclamo que hice el viernes y que tenía que esperar que me enviaran un mail dándome una respuesta favorable o desfavorable”, expresó la damnificada.

“Estoy indignada porque es mi dinero, si vos te atrasas un minuto en una cuenta te corren los intereses y acá nadie se hace cargo”, añadió y detalló que la suma aproximada asciende a los 340 mil pesos, que eran parte de su sueldo y sus ahorros.

Finalmente, la víctima expresó que se encuentra sin dinero y que “solo queda esperar una respuesta del banco porque tienen 10 días hábiles para contestarme”, concluyó.

